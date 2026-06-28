Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έγινε... λαϊκός τραγουδιστής: Ερμήνευσε «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο
Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έγινε... λαϊκός τραγουδιστής: Ερμήνευσε «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο
Ο πρώην μπασκετμπολίστας ξεσήκωσε το κοινό στο Stoiximan Aegean Ball Festival, τραγουδώντας δύο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα
Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Μπρεντ Πέτγουεϊ στο κοινό του Stoiximan Aegean Ball Festival στη Σύρο, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στα παρκέ.
Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Πέτγουεϊ συνέχισε το αυτοσχέδιο μουσικό του πρόγραμμα τραγουδώντας και το αγαπημένο «Πού να 'ναι τέτοια ώρα η αγάπη μου», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κέφι και μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια μεγάλη γιορτή.
@basketballmaniacs_
Brent Petway with New songs in the @Stoiximan AegeanBall Festival 😂🎙️ #fyp #fy #olympiacos #panathinaikos♬ original sound - basketballmaniacs_
Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν την απρόσμενη μουσική εμφάνιση του άλλοτε άσου των ελληνικών γηπέδων, ο οποίος απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.
Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πέτγουεϊ πιάνει το μικρόφωνο καθώς και το μακρινό 2013, στο πλαίσιο του All Star Game, είχε τραγουδήσει το «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου.
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