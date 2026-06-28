Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έγινε... λαϊκός τραγουδιστής: Ερμήνευσε «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο
SPORTS
Μπρεντ Πέτγουεϊ Τραγούδι

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έγινε... λαϊκός τραγουδιστής: Ερμήνευσε «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο

Ο πρώην μπασκετμπολίστας ξεσήκωσε το κοινό στο Stoiximan Aegean Ball Festival, τραγουδώντας δύο μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και κερδίζοντας το πιο θερμό χειροκρότημα

Ο Μπρεντ Πέτγουεϊ έγινε... λαϊκός τραγουδιστής: Ερμήνευσε «Αγαπώ μια πιτσιρίκα» και αποθεώθηκε - Δείτε βίντεο
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Μια ξεχωριστή στιγμή χάρισε ο Μπρεντ Πέτγουεϊ στο κοινό του Stoiximan Aegean Ball Festival στη Σύρο, αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο του δεν περιορίζεται μόνο στα παρκέ.

Ο πρώην μπασκετμπολίστας άφησε για λίγο το μπάσκετ και πήρε το μικρόφωνο, ερμηνεύοντας το γνωστό λαϊκό τραγούδι «Αγαπώ μια πιτσιρίκα», με το κοινό να τον συνοδεύει στους στίχους και να τον αποθεώνει.

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Ο Πέτγουεϊ συνέχισε το αυτοσχέδιο μουσικό του πρόγραμμα τραγουδώντας και το αγαπημένο «Πού να 'ναι τέτοια ώρα η αγάπη μου», ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο το κέφι και μετατρέποντας την εκδήλωση σε μια μεγάλη γιορτή.

@basketballmaniacs_

Brent Petway with New songs in the @Stoiximan AegeanBall Festival 😂🎙️ #fyp #fy #olympiacos #panathinaikos

♬ original sound - basketballmaniacs_

Το στιγμιότυπο έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τους παρευρισκόμενους να καταγράφουν την απρόσμενη μουσική εμφάνιση του άλλοτε άσου των ελληνικών γηπέδων, ο οποίος απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κόσμου.

Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πέτγουεϊ πιάνει το μικρόφωνο καθώς και το μακρινό 2013, στο πλαίσιο του All Star Game, είχε τραγουδήσει το «Φωτιά με φωτιά» του Πάνου Κιάμου. 

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