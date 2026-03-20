Κολύμβηση: Απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο από τον ΜακΙβόι, βίντεο

O recorde mundial 50m livre de Cameron McEvoy 🇦🇺 20.88 no China Open pic.twitter.com/MiZRtnZcdL — Coach Alex Pussieldi (@alexpussieldi) March 20, 2026

Ο Κάμερον ΜακΙβόι είναι από σήμερα ο ταχύτερος κολυμβητής όλων των εποχών σε 50άρα πισίνα, «αποκαθηλώνοντας» μετά από 16 και πλέον χρόνια τον Σέζαρ Σιέλο Φίλιο.Ο Αυστραλός Ολυμπιονίκης του Παρισιού συμμετείχε στο ανοιχτό πρωτάθλημα της Κίνας, στο Σενζέν, και επικράτησε στον τελικό των 50μ. ελεύθερο με χρόνο 20.88, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο ταχύτερο αγώνισμα της κολύμβησης.Ο 32χρονος ΜακΙβόι κατέρριψε με τον τρόπο αυτό ένα από τα τελευταία παγκόσμια ρεκόρ που είχαν απομείνει από την εποχή των περιβόητων μαγιό εξελιγμένης τεχνολογίας, αυτό που είχε πετύχει ο Βραζιλιάνος Σέζαρ Σιέλο Φίλιο με 20.91 στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Σάο Πάουλο.