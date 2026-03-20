Κολύμβηση: Απίθανο παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ ελεύθερο από τον ΜακΙβόι, βίντεο
Ο Αυστραλός Ολυμπιονίκης με χρόνο 20.88 κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ του Σέζαρ Σιέλο Φίλιο ο οποίος είχε κάνει 20.91 το 2009
Ο Κάμερον ΜακΙβόι είναι από σήμερα ο ταχύτερος κολυμβητής όλων των εποχών σε 50άρα πισίνα, «αποκαθηλώνοντας» μετά από 16 και πλέον χρόνια τον Σέζαρ Σιέλο Φίλιο.
Ο Αυστραλός Ολυμπιονίκης του Παρισιού συμμετείχε στο ανοιχτό πρωτάθλημα της Κίνας, στο Σενζέν, και επικράτησε στον τελικό των 50μ. ελεύθερο με χρόνο 20.88, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ στο ταχύτερο αγώνισμα της κολύμβησης.
Ο 32χρονος ΜακΙβόι κατέρριψε με τον τρόπο αυτό ένα από τα τελευταία παγκόσμια ρεκόρ που είχαν απομείνει από την εποχή των περιβόητων μαγιό εξελιγμένης τεχνολογίας, αυτό που είχε πετύχει ο Βραζιλιάνος Σέζαρ Σιέλο Φίλιο με 20.91 στις 18 Δεκεμβρίου 2009 στο Σάο Πάουλο.
O recorde mundial 50m livre de Cameron McEvoy 🇦🇺 20.88 no China Open pic.twitter.com/MiZRtnZcdL— Coach Alex Pussieldi (@alexpussieldi) March 20, 2026
