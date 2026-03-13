Ενημερωνόμαστε, προλαβαίνουμε τις αυξήσεις και αποκτούμε το laptop που θέλουμε πριν η RAM γίνει είδος πολυτελείας
Οπαδός της Μπόντο Γκλιμτ κουρεύτηκε στο γήπεδο μετά την 5η σερί νίκη της ομάδας του στο Champions League, βίντεο
Το κούρεμα με την... ψιλή έγινε στην εξέδρα μετά τον αγώνα με την Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Η Μπόντο Γκλιμτ είναι πιο συνεπής στις νίκες από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και φροντίζει οι οπαδοί της που βάζουν στοιχήματα να μην μένουν ακούρευτοι.
Ένας οπαδός της ομάδας της Νορβηγίας που τρελαίνει και φέτος την Ευρώπη είχε βάλει στοίχημα πως θα κουρευτεί με την ψιλή εάν η ομάδα πετύχει 5 σερί νίκες στο Champions League.
Το θαύμα έγινε κόντρα στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην ιστορική έδρα της Μπόντο Γκλιμτ και ο οπαδός έπρεπε να κουρευτεί. Ένας άλλος οπαδός πήρε την μηχανή και τον κούρεψε στην εξέδρα.
Η Μπόντο Γκλιμτ έχει κερδίσει κατά σειρά την Ατλέτικο Μαδρίτης, την Σίτι, την Ίντερ δύο φορές και τώρα την Σπόρτινγκ Λισαβόνας.
Ο Φρανκ Άιλετ, οπαδός της Γιουνάιτεντ, που έχει βάλει επίσης στοίχημα για 5 σερί νίκες της ομάδας του και κούρεμα έχει μείνει... ακούρευτος.
Bodø/Glimt ganó 5 partidos consecutivos en la UEFA Champions League y un aficionado se cortó el pelo en pleno estadio como guiño del fan del Manchester United que lleva más de 500 días sin lograr 5 victorias seguidas. ✂️🤣 pic.twitter.com/LQczplSLAr— Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) March 13, 2026
