ΠΑΟΚ: Μαγνητική για Κένι, επέστρεψε ο Λόβρεν, ανεβάζει ρυθμούς ο Ντεσπόντοφ
Με προβλήματα, αλλά και επιστροφές ξεκίνησε η προετοιμασία των «ασπρόμαυρων» για το παιχνίδι της Τετάρτης
Χωρίς χρόνο για ξεκούραση ή πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη του στόχου απέναντι στον Asteras Aktor, ο ΠΑΟΚ έστρεψε ήδη την προσοχή του στην επόμενη αγωνιστική του υποχρέωση. Η προετοιμασία για το απαιτητικό εκτός έδρας παιχνίδι με την Κηφισιά ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (2/3) στη Νέα Μεσημβρία, ωστόσο τα προβλήματα απουσιών δεν λείπουν.
Ο τραυματισμός του Τζόντζο Κένι (κάκωση στη φτέρνα) αποδεικνύεται πιο σοβαρός, με αποτέλεσμα να χρειαστεί μαγνητική προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος του.
Ο Άγγλος μπακ είναι εξαιρετικά αμφίβολος για τα δύο επόμενα εκτός έδρας παιχνίδια κόντρα σε Κηφισιά και Ολυμπιακό, για τα οποία θα είναι διαθέσιμος ο Ντέγιαν Λόβρεν, ενώ κοντά στην επιστροφή είναι κι ο Κίριλ Ντεσπόντοφ.
Εκτός παραμένουν οι Παβλένκα, Τάισον, Μεϊτέ και Πέλκας.
Αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:
Το παιχνίδι με τον Asteras Aktor ανήκει στο παρελθόν. Ο ΠΑΟΚ πήρε αυτό που ήθελε, αλλά τη αφήνει πολύ γρήγορα πίσω του, καθώς σε δύο μέρες έχει ένα ακόμα δύσκολο παιχνίδι, στην έδρα της Κηφισιάς.
Η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Δευτέρας (02.03) στη Νέα Μεσημβρία. Οι παίκτες που βρέθηκαν στο αρχικό σχήμα ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.
Οι υπόλοιποι βγήκαν στο γήπεδο και δούλεψαν στην κατοχή της μπάλας, την τακτική, ενώ έπαιξαν κι οικογενειακό δίτερμα.
Οι Γίρι Παβλένκα , Τζόντζο Κένι και Τάισον υποβλήθηκαν σε θεραπεία. Ο Άγγλος δεξιός μπακ έχει μια κάκωση στη φτέρνα και θα υποβληθεί σε μαγνητική.
Οι Σουαλιό Μεϊτέ και Δημήτρης Πέλκας δούλεψαν ατομικά στο γήπεδο. Ο Ντέγιαν Λόβρεν έβγαλε όλη την προπόνηση, ενώ ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ έκανε μέρος αυτής.
Την Τρίτη (03.03) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 10:45 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ για Αθήνα».
