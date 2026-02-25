Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Συμπλοκές οπαδών της Μπενφίκα με την ισπανική αστυνομία έξω από το Μπερναμπέου, βίντεο
Επιστρατεύθηκαν μέχρι και άλογα της αστυνομίας για να καταστείλουν τους Πορτογάλους οπαδούς, ενώ κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο
Μπαρούτι μύριζε από την αρχή το ζευγάρι για τα playoffs του Champions League ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης.
Μετά από όσα έγιναν στο πρώτο ματς με τη ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους και την συμπεριφορά των οπαδών προς τον Βραζιλιάνο, τώρα οι Πορτογάλοι που επισκέφθηκαν την Μαδρίτη δηλώνουν υπερβολική αστυνομική βία.
Λίγες ώρες πριν την έναρξη του ματς στο «Μπερναμπέου» Πορτογάλοι οπαδοί της Μπενφίκα συγκρούστηκαν με την ισπανική αστυνομία και δυνάμεις με άλογα της αστυνομίας για να ηρεμίσουν τους φιλάθλους.
Adeptos do Benfica a serem espancados pela policia espanhola, há 30 minutos atrás. Vergonha, que merda de UE que nem para casa de banho serve. Espanhóis e merda são a mesma coisa! pic.twitter.com/mCmuYjwxTB— Sarzuelas (@sarzuelas) February 25, 2026
Spanish police clashed with Benfica fans near the Santiago Bernabéu ahead of tonight's game.— KING OF GOALS (@KingUnited100) February 25, 2026
Some fans of the Portuguese club required medical attention. 😳
{🎥 @elchiringuitotv} pic.twitter.com/hSMAlSdQ7o
