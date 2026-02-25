ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live η κίνηση στους δρόμους: Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, καθυστερήσεις σε Αχαρνών και Κηφισίας - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Συμπλοκές οπαδών της Μπενφίκα με την ισπανική αστυνομία έξω από το Μπερναμπέου, βίντεο
SPORTS
Μπενφίκα Ρεάλ Μαδρίτης Champions League Επεισόδια

Συμπλοκές οπαδών της Μπενφίκα με την ισπανική αστυνομία έξω από το Μπερναμπέου, βίντεο

Επιστρατεύθηκαν μέχρι και άλογα της αστυνομίας για να καταστείλουν τους Πορτογάλους οπαδούς, ενώ κάποιοι από αυτούς νοσηλεύονται στο νοσοκομείο

Συμπλοκές οπαδών της Μπενφίκα με την ισπανική αστυνομία έξω από το Μπερναμπέου, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μπαρούτι μύριζε από την αρχή το ζευγάρι για τα playoffs του Champions League ανάμεσα στην Μπενφίκα και τη Ρεάλ Μαδρίτης

Μετά από όσα έγιναν στο πρώτο ματς με τη ρατσιστική επίθεση του Πρεστιάνι στον Βινίσιους και την συμπεριφορά των οπαδών προς τον Βραζιλιάνο, τώρα οι Πορτογάλοι που επισκέφθηκαν την Μαδρίτη δηλώνουν υπερβολική αστυνομική βία. 

Λίγες ώρες πριν την έναρξη του ματς στο «Μπερναμπέου» Πορτογάλοι οπαδοί της Μπενφίκα συγκρούστηκαν με την ισπανική αστυνομία και δυνάμεις με άλογα της αστυνομίας για να ηρεμίσουν τους φιλάθλους. 


1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης