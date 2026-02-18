Τσιτσιπάς για τη νίκη με Μεντβέντεφ: «Έδειξα μαχητικότητα και μεγάλη συνέπεια»
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Ντανίλ Μεντβέντεφ

Τσιτσιπάς για τη νίκη με Μεντβέντεφ: «Έδειξα μαχητικότητα και μεγάλη συνέπεια»

Για την απόδοσή του στο παιχνίδι με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάνοντας λόγο για μαχητικότητα και υψηλή ένταση

Τσιτσιπάς για τη νίκη με Μεντβέντεφ: «Έδειξα μαχητικότητα και μεγάλη συνέπεια»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Μία σημαντική νίκη πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Με σκορ 6-3, 6-4 ο Έλληνας τενίστας πανηγύρισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του τουρνουά στη Ντόχα και θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ. 

Μετά το παιχνίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε: 

«Έδειξα μαχητικότητα, πολύ υψηλή ένταση. Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που το παιχνίδι μου “έδεσε” προς το τέλος. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς.

Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται. Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης