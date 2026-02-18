Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.
Τσιτσιπάς για τη νίκη με Μεντβέντεφ: «Έδειξα μαχητικότητα και μεγάλη συνέπεια»
Για την απόδοσή του στο παιχνίδι με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ μίλησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κάνοντας λόγο για μαχητικότητα και υψηλή ένταση
Μία σημαντική νίκη πήρε ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέναντι στον Ντανίλ Μεντβέντεφ.
Με σκορ 6-3, 6-4 ο Έλληνας τενίστας πανηγύρισε την πρόκριση στην προημιτελική φάση του τουρνουά στη Ντόχα και θα παίξει με τον Αντρέι Ρούμπλεφ.
Μετά το παιχνίδι ο Στέφανος Τσιτσιπάς δήλωσε:
«Έδειξα μαχητικότητα, πολύ υψηλή ένταση. Σήμερα έδειξα μεγάλη συνέπεια. Απλώς είχα τη διάθεση να μείνω εκεί έξω και να παλεύω πόντο με πόντο. Χάρηκα πολύ με τον τρόπο που το παιχνίδι μου “έδεσε” προς το τέλος. Είμαι πραγματικά ικανοποιημένος με το σερβίς μου. Μου έδωσε πολλούς πόντους και μπόρεσα να χτίσω πολλή αυτοπεποίθηση και να επιβληθώ, ξεκινώντας με τόσο καλά σερβίς.
Θέλω τα παιδιά να βλέπουν ότι το σύγχρονο τένις, το τένις με backhand με ένα χέρι είναι ακόμα εδώ. Θέλω περισσότερα παιδιά να αρχίσουν να παίζουν με backhand με ένα χέρι. Νιώθω ότι σιγά-σιγά χάνεται. Ο Γκριγκόρ θα συμφωνούσε μαζί μου. Το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Προσπαθώ απλώς να αξιοποιήσω στο έπακρο το παιχνίδι μου. Έχω όπλα, απλώς χρειάζεται να συνεχίσω να δουλεύω πάνω σε αυτά και να τα εξελίσσω. Νομίζω ότι με πειθαρχία και αυτοπεποίθηση, αν αυτά τα δύο συνδυαστούν σωστά, μπορούν να συμβούν πολλά καλά πράγματα».
