Εύκολα στα προημιτελικά στο Κατάρ ο Τσιτσιπάς, 2-0 τον Μεντβέντεφ, βίντεο
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ
Στα προημιτελικά του Qatar Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και συνεχίζει στα προημιτελικά! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε για 5η φορά τον Ρώσο τενίστα και χρειάστηκε από ένα μπρέικ σε κάθε σετ για να τα καταφέρει.
O Έλληνας τενίστας είχε 27 winnners και 20 αβίαστα λάθη έναντι 18-16 και δεν δέχτηκε ούτε ένα μπρέικ πόιντ.
Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Ρώσος Αντρέι Ρούμπλεφ.
Ο αγώνας
Το πρώτο σετ ήταν κλειστό αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε το μοναδικό μπρέικ και το κέρδισε. Το μπρέικ ήρθε στο 6ο γκέιμ με τον Έλληνα τενίστα να φτάνει με μπρέικ στο 4-2 και να το υπερασπίζεται με το σερβίς του (5-2).
Redemption Day for Stef 🙌— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026
It's a first win for Tsitsipas, 6-3 6-4, over Medvedev since 2022!#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/YdVDZZYQPx
Blitzing backhand 💨@stefanos #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/e5sXAPzR3v— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026
The Daniil Medvedev doll isn't real, it can't hurt you...— Tennis TV (@TennisTV) February 18, 2026
The Daniil Medvedev doll:@DaniilMedwed #QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/efFQj7Ujou
Ο Ρώσος μείωσε σε 5-3 και ο Έλληνας το έκλεισε στο 6-3. Στο 2ο ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 2-2 και είχε μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ.
Ο Μεντβέντεφ το έσβησε και έσβησε και το 2ο με winner. Με άσο απέκτησε πλεονέκτημα και τελικά έφτασε στο 3-2. O Έλληνας τενίστας έκανε τελικά μπρέικ για το 4-3 και με το σερβίς του έφτασε στο 5-3.
Τελικά ο Έλληνας έκλεισε στο 6-4 σε 1.16'.
