Εύκολα στα προημιτελικά στο Κατάρ ο Τσιτσιπάς, 2-0 τον Μεντβέντεφ, βίντεο
SPORTS
Στέφανος Τσιτσιπάς Τένις Ντόχα Ντανίλ Μεντβέντεφ

Εύκολα στα προημιτελικά στο Κατάρ ο Τσιτσιπάς, 2-0 τον Μεντβέντεφ, βίντεο

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ

Εύκολα στα προημιτελικά στο Κατάρ ο Τσιτσιπάς, 2-0 τον Μεντβέντεφ, βίντεο
11 ΣΧΟΛΙΑ
Στα προημιτελικά του Qatar Open προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Ντανίλ Μεντβέντεφ και συνεχίζει στα προημιτελικά! Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε για 5η φορά τον Ρώσο τενίστα και χρειάστηκε από ένα μπρέικ σε κάθε σετ για να τα καταφέρει. 

O Έλληνας τενίστας είχε 27 winnners και 20 αβίαστα λάθη έναντι 18-16 και δεν δέχτηκε ούτε ένα μπρέικ πόιντ.


Κλείσιμο

Επόμενος αντίπαλός του θα είναι ο Ρώσος Αντρέι Ρούμπλεφ.

Ο αγώνας 

Το πρώτο σετ ήταν κλειστό αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς πέτυχε το μοναδικό μπρέικ και το κέρδισε. Το μπρέικ ήρθε στο 6ο γκέιμ με τον Έλληνα τενίστα να φτάνει με μπρέικ στο 4-2 και να το υπερασπίζεται με το σερβίς του (5-2). 



Ο Ρώσος μείωσε σε 5-3 και ο Έλληνας το έκλεισε στο 6-3.  Στο 2ο ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε σε 2-2 και είχε μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ. 

Ο Μεντβέντεφ το έσβησε και έσβησε και το 2ο με winner. Με άσο απέκτησε πλεονέκτημα και τελικά έφτασε στο 3-2. O Έλληνας τενίστας έκανε τελικά μπρέικ για το 4-3 και με το σερβίς του έφτασε στο 5-3. 

Τελικά ο Έλληνας έκλεισε στο 6-4 σε 1.16'.


11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Η Mapei Hellas σε δυναμική αναπτυξιακή τροχιά και ρεκόρ κερδοφορίας!

Το περασμένο οικονομικό έτος (2025) αποδείχθηκε εξαιρετικά αποδοτικό για τη γνωστή εταιρεία δομικών και χημικών υλικών, που φέτος κλείνει 25 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα και ατενίζει το μέλλον με περισσή αισιοδοξία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης