Κόντρα για το παρκέ στο Final-8 του Κυπέλλου μπάσκετ: Οι δηλώσεις του Πίτερς και η ανακοίνωση της ομοσπονδίας
Ο Άλεκ Πίτερς μίλησε για τα αυτοκόλλητο που υπάρχουν στο παρκέ, η ΕΟΚ αντέδρασε, και ο άσος του Ολυμπιακού έκανε διευκρινιστική δήλωση
Διευκρινιστική δήλωση θέλησε να κάνει ο Άλεκ Πίτερς σχετικά με την τοποθέτησή του για το θέμα ασφάλειας που προκύπτει για τους παίκτες από τα αυτοκόλλητα στο παρκέ του ΚΓ Νέας Αλικαρνασσού στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου από χθες Τρίτη (17/2) διεξάγονται οι αναμετρήσεις του final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας.
«Δημιουργήθηκε ένα θέμα σε διαφορετική διάσταση από την πραγματική. Με την χθεσινή μου δήλωση δεν εννοούσα πως όλο το παρκέ έχει καλυφθεί με αυτοκόλλητα, αλλά ήθελα να θίξω ένα θέμα που υπάρχει και σε αυτό το παρκέ, αλλά και στις άλλες διοργανώσεις. Η χρήση αυτοκόλλητων γενικά, με οποιονδήποτε τρόπο, είναι κάτι που δεν αρέσει στους παίκτες. Είμαι σίγουρος πως οι άνθρωποι εδώ έκαναν το καλύτερο για να φέρουν τις συνθήκες στο επίπεδο που ζητάμε,» εξήγησε τι εννοούσε με την αρχική δήλωσή του ο Αμερικανός φόργουορντ της ομάδας του Πειραιά σήμερα (18/2).
Στην αρχική τοποθέτησή του, ο Άλεκ Πίτερς είχε τονίσει:
«Κάθε φορά που πατάμε σε αυτό το παρκέ και παρεμπιπτόντως, η απόφαση να καλυφθεί ολόκληρο το γήπεδο με αυτοκόλλητο δεν δείχνει ιδιαίτερο σεβασμό για την υγεία των παικτών, αλλά αυτή είναι μια άλλη συζήτηση, εμείς οφείλουμε να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι», κατέθεσε αρχικά ο Άλεκ Πίτερς του Ολυμπιακού.
Η Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης (ΕΟΚ) με σχετική ανακοίνωση είχε απαντήσει: «Η ΕΟΚ προχώρησε με ίδια έξοδα στην ανανέωση του παρκέ του κλειστού γυμναστηρίου της Νέας Αλικαρνασσού πριν την διεξαγωγή του Allwyn Final 8 Κυπέλλου Ανδρών με στόχο τη βέλτιστη εικόνα της διοργάνωσης.
Στο πλαίσιο αυτό έγινε συντήρηση του παρκέ, το οποίο βάφτηκε με χρώματα που πληρούν ολες τις προδιαγραφές FIBA για διεθνείς διοργανώσεις Εθνικών Ομάδων και έγιναν επιδιορθώσεις όπου ήταν αναγκαίο, προκειμένου να είναι ασφαλέστερο για τους αθλητές και την υγεία τους, κάτι το οποίο παραμένει η απόλυτη προτεραιότητα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.
Τα αυτοκόλλητα που τοποθετήθηκαν είναι κορυφαίας ποιότητας και πληρούν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές. Επιπλέον, ο αριθμός των αυτοκόλλητων σε σχέση με άλλες διοργανώσεις είναι εμφανώς μικρότερος, γεγονός που αποδεικνύει την προσοχή της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης για την υγεία των αθλητών».
