Κύπελλο Γερμανίας: Με ήρωα τον Μίλερ η Φράιμπουργκ στα ημιτελικά, 6-5 τη Χέρτα στα πέναλτι, δείτε τα γκολ

Χωρίς σκορ η κανονική διάρκεια πριν το 1-1 της παράτασης και τη «ρώσικη ρουλέτα» στο Βερολίνο - Ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ απέκρουσε τις εκτελέσεις των Κιουζάνς και Κλέμενς

Οι δύο επεμβάσεις του Φλόριαν Μίλερ στη διαδικασία των πέναλτι στις εκτελέσεις των Κιουζάνς και Κλέμενς, έκαναν τη... διαφορά για τη Φράιμπουργκ και τη βοήθησαν να «λυγίσει» τη Χέρτα στο Βερολίνο και να πάρει μέσα απ' τη «ρώσικη ρουλέτα» το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Γερμανίας με συνολικό σκορ 6-5 (1-1 στην παράταση και 5-4 στα πέναλτι)

Μετά από ένα «λευκό» 90λεπτο, οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στην παράταση, όπου η Φράιμπουργκ σκόραρε πρώτη στο 96' με τον Σουζούκι. Ο Ρίσε στο 104' έφερε το ματς στα ίσα και όλες οι... διαφορές «λύθηκαν» πλέον στη διαδικασία των πέναλτι, όπου «μίλησε» η κλάση του Μίλερ και το εύστοχο χτύπημα απ' τον Σουζούκι που διαμόρφωσε το τελικό 5-4 για τη Φράιμπουργκ.



Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του DFB-Pokal έχουν ως εξής:

Λεβερκούζεν-Ζανκτ Πάουλι 3-0
Χόλσταϊν Κίελ-Στουτγκάρδη 0-3
Χέρτα Βερολίνου-Φράιμπουργκ 4-5 πέν. (0-0 κ.δ. και 1-1 παρ.)
Μπάγερν Μονάχου-Λειψία 11/02
