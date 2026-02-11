Κύπελλο Γερμανίας: Με ήρωα τον Μίλερ η Φράιμπουργκ στα ημιτελικά, 6-5 τη Χέρτα στα πέναλτι, δείτε τα γκολ

Χωρίς σκορ η κανονική διάρκεια πριν το 1-1 της παράτασης και τη «ρώσικη ρουλέτα» στο Βερολίνο - Ο τερματοφύλακας της Φράιμπουργκ απέκρουσε τις εκτελέσεις των Κιουζάνς και Κλέμενς