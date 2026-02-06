Τέλος και επίσημα ο Μόντσου από τον Άρη: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Χουάρες
SPORTS
Μόντσου Ροντρίγκεθ Άρης Χουάρες

Τέλος και επίσημα ο Μόντσου από τον Άρη: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Χουάρες

Ο Ισπανός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό

Τέλος και επίσημα ο Μόντσου από τον Άρη: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Χουάρες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Τέλος και επίσημα ο Μόντσου Ροντρίγκες από τον Άρη

Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον δανεισμό του στην Χουάρες (Μεξικό) έως τις 31/12/2026 ενώ στο συμφωνητικό υπάρχει και οψιόν αγοράς. 

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ 

Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση του Monchu Rodriguez με τη μορφή δανεισμού στην μεξικάνικη FC Juarez μέχρι 31/12/2026 με οψιόν αγοράς.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης