Τέλος και επίσημα ο Μόντσου από τον Άρη: Ανακοινώθηκε ο δανεισμός του στη Χουάρες
Ο Ισπανός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στο Μεξικό
Τέλος και επίσημα ο Μόντσου Ροντρίγκες από τον Άρη.
Η ΠΑΕ ανακοίνωσε τον δανεισμό του στην Χουάρες (Μεξικό) έως τις 31/12/2026 ενώ στο συμφωνητικό υπάρχει και οψιόν αγοράς.
Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΡΗΣ
Η ΠΑΕ ΑΡΗΣ ανακοινώνει την παραχώρηση του Monchu Rodriguez με τη μορφή δανεισμού στην μεξικάνικη FC Juarez μέχρι 31/12/2026 με οψιόν αγοράς.
