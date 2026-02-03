Ο χρόνος πιέζει τον ΠΑΟΚ για Σάντσες και ευρωπαϊκή λίστα

Αν και το μεταγραφικό παράθυρο της Super League κλείνει στις 6 Φεβρουαρίου, υπάρχει ένα ακόμη πιο ασφυκτικό deadline που αφορά τον ευρωπαϊκό σχεδιασμό