Basket League: Συλλυπητήρια για την τραγωδία στη Ρουμανία
Η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήματος μπάσκετ εξέφρασε την οδύνη της για τον χαμό των φιλάθλων του «Δικεφάλου» και έστειλε ευχές για τους τραυματίες
Σύσσωμος ο ελληνικός αθλητισμός στέκεται στο πλευρό του ΠΑΟΚ μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία την Τρίτη. Μετά την ποδοσφαιρική οικογένεια, η Basket League εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια των οπαδών που έχασαν τη ζωή τους ενώ ακολουθούσαν την ομάδα τους στο εξωτερικό.
Το μήνυμα της Stoiximan GBL
Η ηγεσία του ελληνικού μπάσκετ, μέσω ανάρτησής της στα κοινωνικά δίκτυα, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στους οικείους των θυμάτων αλλά και ελπίδας για εκείνους που δίνουν τη δική τους μάχη στα νοσοκομεία:
«Η οικογένεια της Stoiximan Greek Basketball League, με οδύνη εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους των φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ακολουθώντας την αγαπημένη τους ομάδα. Οι ευχές μας για ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες».
