Με κορυφαίο τον Ιφί η Παρί 84-79 την Εφές στην Πόλη, βίντεο

Η Παρί πέρασε νικηφόρα από την Πόλη, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 84-79 σε ένα ματς που κρίθηκε στις λεπτομέρειες για την 20ή αγωνιστική της EuroLeague.



Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ σχεδόν σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, με τις εναλλαγές στο προβάδισμα να κρατούν το ενδιαφέρον αμείωτο μέχρι το φινάλε.



Η Εφές βρήκε λύσεις κοντά στο καλάθι, με τον Σέιμπεν Λι να ξεχωρίζει στο ντεμπούτο του (17π.), όμως η Παρί είχε την ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία. Ο Ιφί ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, πετυχαίνοντας 27 πόντους και το καθοριστικό τρίποντο στα τελευταία δευτερόλεπτα (79-82 στα 39΄΄ για τη λήξη), ενώ ο Ρόντεν πρόσθεσε πολύτιμη βοήθεια. Οι Γάλλοι διαχειρίστηκαν σωστά τα τελευταία δευτερόλεπτα και απέδρασαν με ένα σπουδαίο διπλό, το τρίτο εφετινό.

Οι νικητές βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 7-13, ενώ η Αναντολού υποχώρησε στο 6-14.

Τα δεκάλεπτα: 21-19, 39-40, 64-65, 79-84.



