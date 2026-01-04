Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Επιστράτευσαν μέχρι και... φλόγιστρα στο Χαλ-Γουότφορντ για να λιώσουν τον πάγο αλλά το ματς αναβλήθηκε 20’ πριν τη σέντρα, δείτε βίντεο
Το πολικό ψύχος «πάγωσε» το αγγλικό ποδόσφαιρο την Κυριακή με αρκετές ακυρώσεις αγώνων
Σκηνές που σπάνια συναντά κανείς σε επαγγελματικό επίπεδο εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στο MKM Stadium, όταν η αναμέτρηση της Χαλ Σίτι με τη Γουότφορντ για την Championship αναβλήθηκε μόλις 20 λεπτά πριν από την προγραμματισμένη σέντρα (15:00). Παρά τις προσπάθειες των ανθρώπων του γηπέδου, που επιστράτευσαν ακόμα και φλόγιστρα για να λιώσουν τον πάγο, η ασφάλεια των παικτών δεν κατέστη δυνατό να διασφαλιστεί.
Η είδηση αιφνιδίασε τους περίπου 21.000 φιλάθλους που βρίσκονταν ήδη στις εξέδρες. Η επίσημη ανακοίνωση της Χαλ ανέφερε:
«Αν και ο αγωνιστικός χώρος ήταν σε καλή κατάσταση, οι περιοχές γύρω από αυτόν κρίθηκαν μη ασφαλείς. Παρά τις συνεχείς προσπάθειες, οι συνθήκες δεν βελτιώθηκαν και με τη θερμοκρασία να πέφτει, η ασφάλεια των παικτών δεν μπορεί να εγγυηθεί».
Η οργή των οπαδών, ειδικά των 1.000 φίλων της Γουότφορντ που ταξίδεψαν πάνω από 320 χιλιόμετρα, ήταν έκδηλη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Είναι δυνατόν να το ακυρώνετε 20 λεπτά πριν ενώ κάνει κρύο εδώ και μέρες;» έγραψε ένας αγανακτισμένος φίλαθλος, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι οι παίκτες είχαν ήδη βγει για προθέρμανση πριν την οριστική διακοπή.
Το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει το Ηνωμένο Βασίλειο από τις 2 Ιανουαρίου έχει προκαλέσει αναβολές στο πρόγραμμα της EFL. Εκτός από το Χαλ-Γουότφορντ, αναβλήθηκαν επίσης τα ματς Σέφιλντ Γιουνάιτεντ - Όξφορντ και Πόρτσμουθ - Ίπσουιτς.
Στη League One & Two συνολικά 14 αναμετρήσεις αναβλήθηκαν, με τη League Two να δέχεται το μεγαλύτερο πλήγμα (9 αναβολές, μεταξύ των οποίων τα ματς της Νοτς Κάουντι και της Σάλφορντ).
Nothing to see here, just a BLOWTORCH being used to thaw the ice at the MKM Stadium ahead of Hull vs Watford 😅🧊 pic.twitter.com/5MyCiKybnB— Sky Sports Football (@SkyFootball) January 4, 2026
