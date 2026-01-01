Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Μπαρτζώκας για το Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Να βασιστούμε στο ομαδικό παιχνίδι και να πάμε να κερδίσουμε
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ανέλυσε το ντέρμπι της Παρασκευής και μίλησε και την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς
Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Ολυμπιακό.
Το ντέρμπι της Euroleague θα ξεκινήσει την Παρασκευή στις 21:15 στο Telekom Center Athens και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες για τη μάχη.
Όπως επιβεβαίωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν θα είναι διαθέσιμος ο Γουόρντ. Ο Έλληνας τεχνικός μίλησε για το ματς, για τα ατού των ομάδων αλλά και για τον Τάϊρίκ Τζόουνς.
Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα
Για το εάν μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις από τις δύο ομάδες: «Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια ιδιαίτερη έκπληξη, κάποιες προσαρμογές υπάρχουν σε κάθε παιχνίδι. Δεν νομίζω όμως πως θα υπάρξουν πολλές εκπλήξεις. Ας επικεντρωθούμε σ’ αυτό το ματς, όχι στα άλλα ντέρμπι, αυτό είναι ένα ειδικό ματς.
Ο Παναθηναϊκός παίζει πολύ καλά τελευταία, φαίνεται από τα αποτελέσματά του, από τους αριθμούς που έχει. Το ρόστερ του, όπως ακούσαμε, θα είναι πλήρες. Και με τη θερμή ατμόσφαιρα που υπάρχει εκεί δημιουργείται μια δύσκολη συνθήκη για τους φιλοξενούμενους. Πόσο μάλλον για εμάς. Οπότε εμείς πρέπει να βασιστούμε στο ομαδικό μας παιχνίδι, όπως κάνουμε στα τελευταία ματς και να πάμε να κερδίσουμε το ματς».
Για τις απουσίες του Ολυμπιακού: «Ναι, ο Γουόρντ δεν θα παίξει γιατί δεν είναι έτοιμος ακόμη. Και ο ΜακΚίσικ δεν θα παίξει. Οι άλλοι όλοι είναι ΟΚ. Οπότε είναι αρκετά ικανοποιητικός αριθμός καλών παικτών για να χτυπήσουμε το ματς. Εάν είναι σημαντικό σε ένα τέτοιο παιχνίδι να μην έχει ο Ολυμπιακός το “νεκρό” διάστημα που έχει σε κάποια ματς: Ναι, βέβαια. Είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση για 40 λεπτά.
Για να κερδίσεις σ’ αυτή την έδρα, στην οποία οι περισσότεροι χάνουν εκεί, πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι. Να μην τους δώσουμε την μπάλα στα χέρια και να μην πάνε στο transition, με παίκτες που είναι πολύ ικανοί σ’ αυτό, όπως ο Ναν και ο Όσμαν. Οπότε το πως θα το εκτελέσουμε».
Για τη σημασία του αγώνα με τον Παναθηναϊκό: «Σε τελική ανάλυση παίζουμε πάντα κοντά στα 10 παιχνίδια μέσα στη χρονιά. Έχουμε παίξει μία, για το πρωτάθλημα, ήταν πολύ νωρίς. Οι δύο ομάδες ήταν αρκετά ανέτοιμες, γιατί είδαμε και το ματς αυτό. Είδαμε κάποια κλιπς. Η εκτέλεση και η δική μας και του Παναθηναϊκού δεν έχει σχέση με το πως είναι τώρα.
Οι ομάδες είναι πολύ πιο έτοιμες τώρα, πολύ πιο συμπαγείς. Παίζουν καλύτερα. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να σταθούμε σε αυτό. Πάνω κάτω γνωρίζουμε τα ατομικά χαρακτηριστικά του Παναθηναϊκού κι εκείνοι τα δικά μας. Επίσης γνωρίζουμε τις φιλοσοφίες τις προπονητικές. Οπότε δεν υπάρχουν πολλές εκπλήξεις σε αυτά τα ματς”.
Για το θέμα του Τάιρικ Τζόουνς: «Πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό να κάτσω να ασχοληθώ εγώ ο ίδιος; Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν ασχολούμαι. Όπως γνωρίζετε έχουμε κάποιους ανθρώπους που ασχολούνται μ’ αυτά, αλλά δεν είμαι εγώ αυτός. Εμείς κάνουμε κάποιες εισηγήσεις για να δυναμώσουμε την ομάδα μας, μαζί με τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι θέλουν να βοηθήσουν σ’ αυτή την κατεύθυνση, να κάνουν την ομάδα όσο πιο δυνατή γίνεται στο δεύτερο μισό της χρονιάς. Δηλαδή, από εδώ και πέρα είναι τα σημαντικά παιχνίδια, θα κριθούν οι τίτλοι και ούτω καθεξής.
Θα το κάνουμε όπως όλες οι ομάδες, είναι πολλές ομάδες στην αγορά για τέτοια πράγματα, φάνηκε κιόλας από κάποιες κινήσεις που γίνονται τώρα. Επειδή υπάρχει αυτή η ημερομηνία, η 5η Ιανουαρίου, που είναι για μεταγραφές ομάδα της EuroLeague σε ομάδα της EuroLeague, δίνουμε τώρα μεγαλύτερη έμφαση. Είμαστε στην αγορά, αλλά καταλαβαίνετε ότι παίζουμε παιχνίδι αύριο και δεν θα ήθελα να αναφερθώ σ’ αυτό, θα ήταν τελείως λάθος».
