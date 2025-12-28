Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Νίκη «ανάσα» για την Τότεναμ 1-0 την Κρίσταλ Πάλας, τρίποντα για Νάπολι και Μίλαν που παρέμειναν σε τροχιά κορυφής, δείτε γκολ
Σάντερλαντ και Λιντς έμειναν στο 1-1 στο «Στάδιο του Φωτός», ίδιο σκορ και στη βόρεια Ιταλία ανάμεσα σε Μπολόνια και Σασουόλο
Με ένα μεγάλο διπλό έκλεισε η αγωνιστική της Boxing Day της Premier League, αφού η Τότεναμ πήρε τεράστια νίκη στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 1-0, χάρη σε γκολ του Άρτσι Γκρέι στο 42ο λεπτό.
Οι Λονδρέζοι με το τρίποντο αυτό πλησίασαν στους τρεις βαθμούς από τις θέσεις που οδηγούν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Στο 1-1 έμειναν Σάντερλαντ και Λιντς, παρότι οι φιλοξενούμενοι θα μπορούσαν να έχουν πάρει τη νίκη στο δεύτερο μέρος, καθώς είχαν σημαντικές ευκαιρίες.
Στη Serie A οι ομάδες της κορυφής συνέχισαν με νίκες. Η Μίλαν ξεπέρασε εύκολα το εμπόδιο της Βερόνα, με 3-0, με ντοπιέτα του Ενκουνκού.
Η Νάπολι με κορυφαίο τον Χόιλουντ που πέτυχε και τα δύο γκολ της πέρασε από την έδρα της έκπληξης του φετινού πρωταθλήματος, Κρεμονέζε. Μπολόνια και Σασουόλο έμειναν στο 1-1 σε ένα ματς που θα μπορούσε να έχει λήξει και με μεγαλύτερο σκορ.
Premier League (18η αγωνιστική)
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0 (24΄ Ντόργκου) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2 (54΄ Χάτσινσον - 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1 (14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ - 64΄ Γκόμες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1 (7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς - 75΄ Σεμένιο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μπέρνλι-Έβερτον 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1 (41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς - 52΄ Μπουένο) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1 (86΄ Χιμένες) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2 (37' Πέδρο - 63', 84' Γουότκινς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Σάντερλαντ-Λιντς 1-1 (28' Αντίνγκρα - 47' Κάλβερτ-Λιούιν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 0-1 (41' Γκρέι) - Δείτε ΕΔΩ το γκολ
Βαθμολογία (σε 18 αγώνες)
Άρσεναλ 42
Μάντσεστερ Σίτι 40
Άστον Βίλα 39
Λίβερπουλ 32
Τσέλσι 29
Μάντσεστερ Γ. 29
Σάντερλαντ 28
Μπρέντφορντ 26
Φούλαμ 26
Κρίσταλ Πάλας 26
Τότεναμ 25
Έβερτον 25
Μπράιτον 24
Νιούκαστλ 23
Μπόρνμουθ 22
Λιντς 20
Νότιγχαμ Φόρεστ 18
Γουέστ Χαμ 13
Μπέρνλι 11
Γουλβς 2
Serie A (17η αγωνιστική)
Πάρμα-Φιορεντίνα 1-0 (48΄ Σόρενσεν)
Λέτσε-Κόμο 0-3 (20' Παζ, 66΄Ραμόν, 75' Δουβίκας,)
Τορίνο-Κάλιαρι 1-2 (28' Βλάσιτς - 45' Πράρι, 66' Κιλικσόι)
Ουντινέζε-Λάτσιο 1-1 ( 90+5' Ντέιβις - 74' Βεσίνο)
Πίζα-Γιουβέντους 0-2 (73' αυτ. Καλαμπρέσι, 90'+2 Γιλντίζ)
Μίλαν-Βερόνα 3-0 (45`+1` Πούλισικ, 48` πεν. 53` Νκουνκού)
Κρεμονέζε-Νάπολι 0-2 (13΄ + 45+1΄ Χόιλουντ)
Μπολόνια-Σασουόλο 1-1 ( 47' Φαμπιάν - 63' Μουχαρέμοβιτς)
Αταλάντα-Ίντερ 0-1 (65' Μαρτίνες)
Ρόμα-Τζένοα 29/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 16 αγώνες)
Ίντερ 36
Μίλαν 35
Νάπολι 34
Γιουβέντους 32 -17αγ.
Ρόμα 30
Κόμο 27
Μπολόνια 26
Λάτσιο 24 -17αγ.
Αταλάντα 22 -17αγ.
Ουντινέζε 22 -17αγ.
Σασουόλο 22 -17αγ.
Κρεμονέζε 21 -17αγ.
Τορίνο 20 -17αγ.
Κάλιαρι 18 -17αγ.
Πάρμα 17
Λέτσε 16
Τζένοα 14
Βερόνα 12
Πίζα 11 -17αγ.
Φιορεντίνα 9 -17αγ.
