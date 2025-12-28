Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών
Σάλος με πρώην διεθνή Άγγλο και αστέρα της Λίβερπουλ – Κινδυνεύει με 5 χρόνια φυλάκισης
Σάλος έχει προκληθεί στην Αγγλία, με τις σοβαρές νομικές περιπέτειες που αντιμετωπίζει ο Άντι Κάρολ
Ο πρώην διεθνής Άγγλος επιθετικός κατηγορείται για παραβίαση δικαστικής εντολής, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά σε δημοσίευμά της η «Sun», ένα αδίκημα που μπορεί να επισύρει ακόμη και ποινή φυλάκισης.
Ο 36χρονος άλλοτε φορ των Νιούκαστλ και Λίβερπουλ αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον δικαστηρίου την Τρίτη, με τους Άγγλους να μην δημοσιοποιούν όλες τις λεπτομέρειες τις υπόθεσης για νομικούς λόγους.
