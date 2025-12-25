Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Συνάντηση κορυφής: Φοβερό μπρα ντε φερ του Ζλάταν με τον Χαμπίμπ με διαιτητή τον Πογκπά, δείτε βίντεο
Συνάντηση κορυφής: Φοβερό μπρα ντε φερ του Ζλάταν με τον Χαμπίμπ με διαιτητή τον Πογκπά, δείτε βίντεο
Η στιχομυθία που ακολούθησε φανερώνει το πνεύμα της ανταγωνιστικότητας που κουβαλούν οι δύο παλαίμαχοι αθλητές
Η πιο επική μονομαχία για τα Χριστούγεννα συνέβη ανάμεσα στον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, οι οποίοι πέρασαν μαζί τις γιορτές.
Στα social media κυκλοφόρησε βίντεο με τους δύο τους να κάνουν αγώνα μπρα ντε φερ με διαιτητή τον Πολ Πογκμπά.
Ο κορυφαίος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) ρώτησε τον Ζλάταν: «Τι νιώθεις;», με τον Σουηδό σταρ να απαντά: «Νιώθω το πνεύμα».
Στα social media κυκλοφόρησε βίντεο με τους δύο τους να κάνουν αγώνα μπρα ντε φερ με διαιτητή τον Πολ Πογκμπά.
Ο κορυφαίος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) ρώτησε τον Ζλάταν: «Τι νιώθεις;», με τον Σουηδό σταρ να απαντά: «Νιώθω το πνεύμα».
Zlatan & Khabib doing an armwrestling game 😂🤝— 433 (@433) December 24, 2025
Khabib: "What do you feel?"
Zlatan: "I feel spirit" 🤣 pic.twitter.com/hIHsDCgKBW
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα