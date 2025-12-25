Συνάντηση κορυφής: Φοβερό μπρα ντε φερ του Ζλάταν με τον Χαμπίμπ με διαιτητή τον Πογκπά, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ Πολ Πογκμπά

Συνάντηση κορυφής: Φοβερό μπρα ντε φερ του Ζλάταν με τον Χαμπίμπ με διαιτητή τον Πογκπά, δείτε βίντεο

Η στιχομυθία που ακολούθησε φανερώνει το πνεύμα της ανταγωνιστικότητας που κουβαλούν οι δύο παλαίμαχοι αθλητές

Συνάντηση κορυφής: Φοβερό μπρα ντε φερ του Ζλάταν με τον Χαμπίμπ με διαιτητή τον Πογκπά, δείτε βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ
Η πιο επική μονομαχία για τα Χριστούγεννα συνέβη ανάμεσα στον Χαμπίμπ Νουρμαγκομέντοφ και τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς, οι οποίοι πέρασαν μαζί τις γιορτές. 

Στα social media κυκλοφόρησε βίντεο με τους δύο τους να κάνουν αγώνα μπρα ντε φερ με διαιτητή τον Πολ Πογκμπά

Ο κορυφαίος αθλητής μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) ρώτησε τον Ζλάταν: «Τι νιώθεις;», με τον Σουηδό σταρ να απαντά: «Νιώθω το πνεύμα».

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης