Η UEFA αποθέωσε με διπλό βίντεο τον Ελ Κααμπί για το γκολ του στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
Η UEFA αποθέωσε με διπλό βίντεο τον Ελ Κααμπί για το γκολ του στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
Με αφορμή το ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί με το Μαρόκο η UEFA θυμήθηκε τα γκολ του με τη φανέλα του Ολυμπιακού κόντρα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Ρέιντζερς
Το γκολ με ψαλιδάκι του Ελ Κααμπί στο παιχνίδι του Μαρόκου με τις Νήσους Κομόρες στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα κάνει από το βράδυ της Κυριακής τον γύρο του κόσμου.
Ο Μαροκινός στράικερ δεν είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει γκολ με ψαλιδάκι και με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει βάλει κάμποσα παρόμοια.
Η UEFA θυμήθηκε δύο σπουδαία γκολ του που πέτυχε στις διοργανώσεις της και τον αποθέωσε.
Ο λογαριασμός του Europa League στα social media δημοσίευσε το γκολ του κόντρα στη Ρέιτζερς στο Καραϊσκάκη και εκείνος του Conference League το απίθανο ψαλίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία!
Ο Μαροκινός στράικερ δεν είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει γκολ με ψαλιδάκι και με τη φανέλα του Ολυμπιακού έχει βάλει κάμποσα παρόμοια.
Η UEFA θυμήθηκε δύο σπουδαία γκολ του που πέτυχε στις διοργανώσεις της και τον αποθέωσε.
Ο λογαριασμός του Europa League στα social media δημοσίευσε το γκολ του κόντρα στη Ρέιτζερς στο Καραϊσκάκη και εκείνος του Conference League το απίθανο ψαλίδι με την Μακάμπι Τελ Αβίβ στη Σερβία!
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ayoub El Kaabi overhead kick 🥵#UECL | @olympiacosfc pic.twitter.com/CsQtRVkS0o— UEFA Conference League (@Conf_League) December 22, 2025
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα