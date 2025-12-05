Αταμάν: Επιθετικά ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη
Αταμάν: Επιθετικά ήμασταν χάλια, δεν αξίζαμε τη νίκη

Τι ανέφερε ο τεχνικός των «πρασίνων» για την δεύτερη εντός έδρας ήττα

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε τη δεύτερη εντός έδρας ήττα του στη φετινή Euroleague, χάνοντας με 89-79 από τη Βαλένθια στο ΟΑΚΑ, στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της διοργάνωσης. Το σερί των τεσσάρων διαδοχικών νικών των «πρασίνων» έλαβε τέλος, με την ομάδα να υποχωρεί στην κατάταξη με ρεκόρ 9-5, πιασμένη από τις «Νυχτερίδες» που έφτασαν επίσης στο ίδιο ρεκόρ.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Εργκίν Αταμάν, ήταν φανερά απογοητευμένος και ιδιαίτερα λακωνικός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα.

Μιλώντας στο flash interview, ο Αταμάν περιέγραψε με μία φράση την κακή βραδιά της ομάδας:

«Επιθετικά ήμασταν χάλια. Είχαμε κακές επιλογές αλλά και αμυντικά δεν τα καταφέραμε. Κάναμε πολλά λάθη και δεν αξίζαμε τη νίκη. Συγχαρητήρια στην Βαλένθια».
