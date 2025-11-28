«Έτρεμαν τα πόδια μου, ήταν η δεύτερη μέρα χωρίς καροτσάκι» - Στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το Ιταλία - Ισλανδία ο Πολονάρα
Ακίλε Πολονάρα

«Έτρεμαν τα πόδια μου, ήταν η δεύτερη μέρα χωρίς καροτσάκι» - Στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το Ιταλία - Ισλανδία ο Πολονάρα

Συγκίνηση προκάλεσε η παρουσία του 33χρονου μπασκετμπολίστα στο γήπεδο για τον αγώνα των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου

«Έτρεμαν τα πόδια μου, ήταν η δεύτερη μέρα χωρίς καροτσάκι» - Στο γήπεδο για να παρακολουθήσει το Ιταλία - Ισλανδία ο Πολονάρα
Ο Ακίλε Πολονάρα παρακολούθησε τον αγώνα της Ιταλίας με την Ισλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η παρουσία του, ύστερα από τη σοβαρή περιπέτεια της υγείας του, προκάλεσε έντονη συγκίνηση.

«Όταν μπήκα στο γήπεδο, τα πόδια μου έτρεμαν, ήμουν πολύ ενθουσιασμένος. Είναι η δεύτερη μέρα μου χωρίς να χρησιμοποιώ αναπηρικό καροτσάκι και αυτό από μόνο του είναι μια επιτυχία», δήλωσε.

«Νιώθω απίστευτα τυχερός που είμαι μέλος αυτής της ομάδας, παρόλο που δεν μπόρεσα να είμαι μαζί τους το καλοκαίρι. Αν αυτοί οι παίκτες βρίσκονται εδώ σήμερα, είναι επειδή είναι οι καλύτεροι που υπάρχουν», πρόσθεσε ο 33χρονος Ιταλός μπασκετμπολίστας.




