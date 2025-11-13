Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο: Γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι ο Αμερικανός
Τζος Νίμπο Ολυμπιακός Αρμάνι Μιλάνο

Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο: Γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι ο Αμερικανός

Ο Τζος Νίμπο επέστρεψε στη δράση μετά από τραυματισμό στο μηρό αλλά έπεσε στα αποδυτήρια της Αρμάνι και υπέστη διάσειση

Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο: Γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι ο Αμερικανός
Άτυχος ξανά στάθηκε ο Τζος Νίμπο της Αρμάνι Μιλάνο. 

Ο Αμερικανός που μόλις είχε επιστρέψει μετά από πρόβλημα στο μηρό (κάκωση) γλίστρησε και έπεσε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι. 

Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί διάσειση! Έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο. 


