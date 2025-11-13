Φέτος, η Team Garmin Greece γιόρτασε το ορόσημο με συγκινήσεις και μεγάλα αποτελέσματα
Χάνει το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ο Νίμπο: Γλίστρησε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι ο Αμερικανός
Ο Τζος Νίμπο επέστρεψε στη δράση μετά από τραυματισμό στο μηρό αλλά έπεσε στα αποδυτήρια της Αρμάνι και υπέστη διάσειση
Άτυχος ξανά στάθηκε ο Τζος Νίμπο της Αρμάνι Μιλάνο.
Ο Αμερικανός που μόλις είχε επιστρέψει μετά από πρόβλημα στο μηρό (κάκωση) γλίστρησε και έπεσε στα αποδυτήρια και χτύπησε στο κεφάλι.
Το αποτέλεσμα ήταν να υποστεί διάσειση! Έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο Μιλάνο.
