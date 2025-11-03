Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Η Euroleague με ανακοίνωση της ενημέρωσε ότι η Βιλερμπάν δεν πληροί τα κριτήρια για κατώτατο μπάτζετ
Η Euroleague ενημέρωσε ότι η γαλλική ομάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τους οικονομικούς κανόνες, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια τρομερή ποινή
Την ώρα που οι φήμες θέλουν τη Βιλερμπάν να αποχωρεί την επόμενη σεζόν από τη Euroleague με προορισμό το Basketball Champions League και μελλοντικό στόχο το NBA Europe, η σχέση της με την Euroleague γίνεται ακόμη πιο περίεργη.
Όπως ανακοίνωσε σήμερα η τελευταία, μετά από σχετικό έλεγχο αποκαλύφθηκε ότι ομάδα του Τόνι Πάρκερ δεν πληροί τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί αναφορικά με το κατώτατο όριο του μπάτζετ. Στην ανακοίνωση τονίζεται ότι η Euroleague αναμένει τη συμμόρφωση της ομάδας, ειδάλλως σύμφωνα με τους κανονισμούς τη διαφορά που υπάρχει (από το μπάτζετ που έχει έως το κατώτατο όριο που έχει θεσπιστεί) θα πρέπει να μοιραστεί ισομερώς στους παίκτες που έχουν συμβόλαιο με τον σύλλογο.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η Βιλερμπάν δεν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις για το Χαμηλό Επίπεδο Αμοιβών
Μετά την εφαρμογή των κανόνων ‘Προτύπων Ισορροπίας Αγώνων (CBS)’, μέρος των κανονισμών Οικονομικής Βιωσιμότητας και Fair Play, στην έναρξη της σεζόν 2025-26 της EuroLeague, η Euroleague Basketball δημοσίευσε μια έκθεση συμμόρφωσης για τις συμμετέχουσες ομάδες.
Τα CBS έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώσουν την ανταγωνιστική ισορροπία, να προωθήσουν βιώσιμα οικονομικά μοντέλα συλλόγων και να ευθυγραμμίσουν τους στόχους των ενδιαφερόμενων μερών μέσω του καθορισμού μέγιστων και ελάχιστων επιπέδων αμοιβής των παικτών που συσχετίζονται με τα μέσα έσοδα της αγοράς συλλόγων.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο 10.8 των εν λόγω κανονισμών, “Οι σύλλογοι πρέπει να φτάσουν στο LRL μέχρι το τέλος της περιόδου εγγραφής της EuroLeague. Προηγουμένως, οι σύλλογοι έπρεπε επίσης να έχουν δεσμευτεί τουλάχιστον το 80% του καθορισμένου LRL τους κατά το κλείσιμο της εγγραφής για τον 1ο γύρο της κανονικής περιόδου της EuroLeague”.
Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου συμμόρφωσης, διαπιστώθηκε ότι η Βιλερμπάν δεν συμμορφώνεται με την ελάχιστη απαίτηση δαπανών του 80% στο τέλος της διαδικασίας εγγραφής για τον 1ο γύρο της κανονικής περιόδου της EuroLeague, όπως ορίζεται στο Άρθρο 10.8 των κανονισμών.
Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς, θα εφαρμοστούν άμεσα τα ακόλουθα μέτρα:
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, το δέλτα μεταξύ των δεσμευμένων αποδοχών για τη συγκεκριμένη σεζόν και του LRL πρέπει να κατανέμεται ισόποσα μεταξύ των παικτών με επαγγελματικό συμβόλαιο που βρίσκονται στο ρόστερ εκείνη τη στιγμή. Σε περίπτωση που αυτό δεν συμβεί ή οποιαδήποτε δόση δεν καταβληθεί εγκαίρως, το ποσό αυτό θα θεωρηθεί ληξιπρόθεσμο.
Όπως ανακοινώθηκε προηγουμένως, το Κατώτερο Επίπεδο Αποδοχών (LRL) για τη σεζόν 2025-26 ορίστηκε στα 5.846.983 ευρώ καθαρά.
Η Euroleague Basketball θα συνεχίσει να παρακολουθεί τη συμμόρφωση με τα Πρότυπα Ανταγωνιστικής Ισορροπίας».
