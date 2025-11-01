Πάτησε κορυφή ο Ολυμπιακός - Πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στην εποχή Μπενίτεθ - Δείτε τα γκολ

Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0

Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2

Ολυμπιακός-Άρης 2-1

17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός

19:30 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ

21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός

Δευτέρα (3/11)

17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ

1. Ολυμπιακός 22

2. ΠΑΟΚ 20

3. ΑΕΚ 16

4. Βόλος 15

5. Λεβαδειακός 12

6. Άρης 12

7. Κηφισιά 12

8. Παναθηναϊκός 12

9. Ατρόμητος 9

10. Παναιτωλικός 8

11. ΑΕΛ 7

12. Πανσερραϊκός 5

13. ΟΦΗ 3

14. Αστέρας Τρίπολης 3

*Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά και Βόλος έχουν 9 αγώνες.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ ήταν συνεχώς στα καρέ του Βόλου αλλά ο Ισπανός τεχνικός «χρεώθηκε» με την πρώτη του ήττα στη θητεία του στον Παναθηναϊκό.Ο ΠΑΟ έχασε και άλλο έδαφος αφού σε 8 αγώνες έχει 3 νίκες, 3 ισοπαλίες και αυτή ήταν η 2η του ήττα! Οι πράσινοι έχασαν για 2η φορά φέτος στο Πανθεσσαλικό αφού εκεί είχαν «υποταχθεί» και στην Κηφισιά.Από την άλλη ο Βόλος συνεχίζει να εντυπωσιάζει και έφτασε στις 4 νίκες στο πρωτάθλημα.Δίκαιη νίκη για την Κηφισιά στο Περιστέρι.Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο «καθάρισε» μέσα σε πέντε λεπτά το ματς, με τον Ατρόμητο να συνεχίζει να ψάχνει την αγωνιστική του ταυτότητα.Ο Παντελίδης έγραψε το 0-1 στο 52' και ο Αντονίσε έκανε το 0-2 στο 57'. Ο Τσαντίλας μείωσε στο 80' αλλά ο Ατρόμητος πίεσε αλλά δεν βρήκε άλλο γκολ.