Πάτησε κορυφή ο Ολυμπιακός - Πρώτη ήττα του Παναθηναϊκού στην εποχή Μπενίτεθ - Δείτε τα γκολ
Ο Ολυμπιακός αν και αγχώθηκε επικράτησε 2-1 του Άρη - Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 1-0 στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο ενώ η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι
Με τον Ολυμπιακό να κερδίζει για 3η σερί παιχνίδι και να πατάει στην κορυφή άνοιξε η αυλαία της 9ης ημέρας της Stoiximan Super League 1.
Οι ερυθρόλευκοι επικράτησαν 2-1 εντός έδρας του Άρη και είναι στο +2 από τον ΠΑΟΚ ο οποίος παίζει την Κυριακή στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό και μόνο με νίκη θα επιστρέψει στην 1η θέση.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός γνώρισε την πρώτη ήττα του (1-0 από τον Βόλο) στην εποχή Ράφα Μπενίτεθ. Στο άλλο ματς της ημέρας η Κηφισιά νίκησε 2-1 τον Ατρόμητο στο Περιστέρι.
Ολυμπιακός - Άρης 2-1
Αν και αγχώθηκε στο φινάλε ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη κόντρα στον Άρη με σκορ 2-1. Οι ερυθρόλευκοι αν και δεν έκαναν καλό πρώτο μέρος δεν απειλήθηκαν από τους Θεσσαλονικείς.
Ευτύχησαν δε με ατομική ενέργεια και τελείωμα του Ποντένσε να προηγηθούν στο 49' και στο 60' ο Ταρέμι έγραψε το 2-0. Εκεί όπου όλα έδειχναν πως ο Ολυμπιακός θα έχει εύκολο βράδυ ο Μάνσα άλλαξε τις ισορροπίες του αγώνα.
Ο αμυντικός του Ολυμπιακού «γκρέμισε» στο 73' τον Σούντμπεργκ μέσα στην περιοχή και ως τελευταίος παίκτης αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και «χάρισε» πέναλτι στον Άρη.
Ο Μορόν το μετέτρεψε σε γκολ στο 74' αλλά ο Άρης παρά την πίεση και τις ευκαιρίες που είχε δεν πήρε βαθμό στο Καραϊσκάκη.
Βόλος - Παναθηναϊκός 1-0
Στο Πανθεσσαλικό ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε, είχε πολλές ευκαιρίες για γκολ, αλλά δεν βρήκε δίχτυα. Από την άλλη ο Βόλος σκόραρε στο 23' με κεφαλιά του πρώην «πράσινου» Λάμπρου και πήρε τους τρεις βαθμούς.
Πρόγραμμα - Αποτελέσματα (9η)
Σάββατο (1/11)
Βόλος-Παναθηναϊκός 1-0
Ατρόμητος-Κηφισιά 1-2
Ολυμπιακός-Άρης 2-1
Κυριακή (2/11)
17:30 ΑΕΛ-Λεβαδειακός
19:30 Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ
21:00 ΑΕΚ-Παναιτωλικός
Δευτέρα (3/11)
17:00 Αστέρας Τρίπολης - ΟΦΗ
Η Βαθμολογία (Σε 8 αγώνες)
1. Ολυμπιακός 22
2. ΠΑΟΚ 20
3. ΑΕΚ 16
4. Βόλος 15
5. Λεβαδειακός 12
6. Άρης 12
7. Κηφισιά 12
8. Παναθηναϊκός 12
9. Ατρόμητος 9
10. Παναιτωλικός 8
11. ΑΕΛ 7
12. Πανσερραϊκός 5
13. ΟΦΗ 3
14. Αστέρας Τρίπολης 3
*Ολυμπιακός, Άρης, Ατρόμητος, Κηφισιά και Βόλος έχουν 9 αγώνες.
