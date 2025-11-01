Μια πρωτοβουλία που υποστηρίζει νευροδιαφορετικά άτομα και όλους όσοι αναζητούν ένα ήρεμο και φιλικό περιβάλλον για να κάνουν τις αγορές τους.
Super League 2, Β' όμιλος: Περίπατος για Καλαμάτα, διπλό της Ηλιούπολης στην έδρα του Ολυμπιακού Β'
Η πρωτοπόρος της βαθμολογίας Καλαμάτα διέλυσε με 5-1 στο Πελοποννησιακό ντέρμπι τον Παναργειακό - Η Ηλιούπολη 3-2 τον Ολυμπιακό Β', ενώ Athens Kallithea και Μαρκό έμειναν στο 1-1
Μία ακόμη νίκη για την Καλαμάτα στον Β' όμιλο της Super League 2, η οποία έκανε επίδειξη ισχύος κόντρα στον Παναργειακό καθώς από το 4' έως το 39' τον φιλοδώρησε με τέσσερα γκολ μετατρέποντας τον αγώνα σε τυπική διαδικασία.
Ο Λεμονής στο 4' και ο Παμλίδης στο 14' διαμόρφωσαν το 2-0 ενώ δύο γκολ του Μιράντα (22', 39'), έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στο σκορ πριν μειώσει στο τέλος του ημιχρόνου ο Φοκάμ. Το δεύτερο ημίχρονο δεν είχε ανάλογη εξέλιξη με τον Κωτσόπουλος να διαμορφώνει το τελικό 5-1 στις καθυστερήσεις.
Η Ηλιούπολη αφού άγχωσε την ΑΕΚ μεσοβδόμαδα για τον θεσμό του Κυπέλλου (έχασε 1-0 στο 90'+6') σόκαρε τον Ολυμπιακό Β' καθώς επικράτησε με 3-2 στο αθλητικό κέντρο του Ρέντη και πανηγύρισε το πρώτο της «τρίποντο» στη σεζόν!
Ο Τσουμάνης με δύο γκολ (14΄, 29΄) έδωσε προβάδισμα στους φιλοξενούμενους, το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» εξουδετέρωσαν στο φινάλε του α΄ μέρους, με τέρματα των Γκοτζαμανίδη (42΄) και Μπιλάλ (45΄+). Τελικά, το γκολ του Μάριου Κωστούλα στο 57΄ ολοκλήρωσε την έκπληξη, επιτρέποντας στην Ηλιούπολη να «ξεκολλήσει» από την τελευταία θέση της βαθμολογίας, αφού ξεπέρασε τον Παναργειακό.
Athens Kallithea και η Μαρκό ήρθαν ισόπαλες 1-1 και είναι πλέον ισόβαθμες στην τρίτη θέση τον Ολυμπιακό Β΄. Οι νεοφώτιστοι του Σούλη Παπαδόπουλου, που πραγματοποιούν προηγήθηκαν στο 30΄ με τον Μίλερ, αλλά οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν στο 66΄ με τον Γερολέμου.
Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:
Athens Kallithea FC - Μαρκό 1-1
Καλαμάτα - Παναργειακός 5-1
Ολυμπιακός Β΄ - Ηλιούπολη 2-3
Ελλάς Σύρου - Πανιώνιος 2/11
Αιγάλεω - Χανιά 2/11
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)
1. Καλαμάτα 20
2. Πανιώνιος 15 -7αγ.
3. Athens Kallithea FC 13
4. ΓΣ Μαρκό 13
5. Ολυμπιακός Β΄ 13
6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.
7. Χανιά 6 -7αγ.
8. Αιγάλεω 6 -7αγ.
9. Ηλιούπολη 4
10. Παναργειακός 3
