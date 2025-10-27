Το wellness μπορεί να ξεκινήσει από μια απλή κίνηση, μια νέα συνήθεια ή μια συσκευή που μας φροντίζει και βελτιώνει την κάθε μας μέρα
«Αντίπαλοι στο γήπεδο, φίλοι έξω από αυτό»: Το συγκινητικό story του Τσικίνιο με τον Ζοάο Μάριο
Μετά το τέλος του ντέρμπι του Ολυμπιακού με την ΑΕΚ, ο Τσικίνιο αντάλλαξε φανέλες με τον Ζοάο Μάριο και ανέβασε ένα όμορφο story που δείχνει τη φιλία των δύο παικτών.
Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος του ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, επικρατώντας με 2-0 στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής της Stoiximan Superleague. Οι «ερυθρόλευκοι» παρουσίασαν ωριμότητα, πειθαρχία και επιθετική αποτελεσματικότητα, δείχνοντας πως παραμένουν δυνατοί στη μάχη για την κορυφή.
Ωστόσο, τη στιγμή της βραδιάς δεν προσέφερε κάποια αγωνιστική φάση, αλλά το ξανασμίξιμο του Τσικίνιο με τον Ζοάο Μάριο. Με τη λήξη του αγώνα, ο Πορτογάλος εξτρέμ του Ολυμπιακού και ο συμπατριώτης του της ΑΕΚ, οι οποίοι διατηρούν στενή φιλία από την εποχή που αγωνίζονταν μαζί στη Μπενφίκα, είχαν την ευκαιρία να τα πούν. Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν φανέλες και αγκαλιάστηκαν, σε ένα στιγμιότυπο που ξεχώρισε.
Ο Τσικίνιο, μάλιστα, ανάρτησε στο Instagram φωτογραφία τους, συνοδεύοντάς τη με ένα μήνυμα που αποτύπωσε απόλυτα το πνεύμα του αθλητισμού: «Αντιπαλότητα μέσα στο γήπεδο, υπεράσπιση των εμβλημάτων μας! Φιλία και σεβασμός έξω από αυτό».
