Ερωτευμένη με την χώρα μας η δισέγγονη του Πούσκας: Η ζωή φαίνεται καλύτερη με ελληνικό φόντο - Φωτογραφίες

Η Ελλάδα είναι ένα μαγικό μέρος που ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες προσελκύει εκατομμύρια τουρίστες που ταξιδεύουν για να θαυμάσουν την ιστορία της χώρας μας, αντικρίζοντας ιστορικά μνημεία, ή για να απολαύσουν τα ξακουστά νησιά, τις υπέροχες παραλίες και τον ηλιόλουστο καιρό.
Δεν λείπουν φυσικά και οι μεγάλοι σταρ του ποδοσφαίρου είτε του παρόντος είτε του παρελθόντος αγάπησαν την χώρα μας.
Ένας από αυτούς είναι και ο μυθικός Φέρεντς Πούσκας. Ο σπουδαίος αρτίστας της μπάλας με το μαγικό αριστερό που θριάμβευσε με τη φανέλα της εθνικής Ουγγαρίας αλλά και της Ρεάλ Μαδρίτης έζησε για χρόνια στην Ελλάδα, αφού εργάστηκε σ' αυτήν ως προπονητής, και την αγάπησε όσο λίγοι.
Ο Πούσκας αγαπούσε τον ήλιο της Ελλάδας, τους ανθρώπους της, το κρασί της αλλά και το γουρουνόπουλο.
Φαίνεται, ότι αυτό που λένε με το μήλο και τη μηλιά, είναι αλήθεια καθώς στην περίπτωση του Πούσκας, η λατρεία για τη χώρα μας περνάει από γενιά σε γενιά.
Η δισέγγονη του Ούγγρου Άνε Πούσκας δηλώνει ερωτευμένη με την Ελλάδα σε κάθε της ευκαιρία. Και πως να μην είναι αφού ο προπάππους της έγραψε ιστορία εδώ, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα με τον Παναθηναϊκό, οδηγώντας τον και στον ιστορικό τελικό του «Γουέμπλει» με αντίπαλο τον Άγιαξ.
Είναι μανιακή με τη γυμναστική και αυτό φαίνεται από την αθλητική κορμοστασιά της και το εντυπωσιακό σώμα της. Γεννήθηκε στην Ισπανία, νιώθει Ισπανίδα, ζει στο Σαν Σεμπαστιάν, όμως πρόσφατα πήρε και την Ουγγρική υπηκοότητα λόγω της οικογένειάς της.