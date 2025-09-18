ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στα Λιοδώρα Αρκαδίας - Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Παναθηναϊκός: Σήμερα το τζάμπολ στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Μελβούρνη - Κόντρα στην Παρτίζαν οι «πράσινοι»
SPORTS
Παναθηναϊκός Αυστραλία

Παναθηναϊκός: Σήμερα το τζάμπολ στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Μελβούρνη - Κόντρα στην Παρτίζαν οι «πράσινοι»

Στις 12:30 το πρωί ο αγώνας της ομάδας του Εργκίν Αταμάν που έφτασε χθες στην Αυστραλία - Εχει ανακοινωθεί sold out

Παναθηναϊκός: Σήμερα το τζάμπολ στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» στη Μελβούρνη - Κόντρα στην Παρτίζαν οι «πράσινοι»
4 ΣΧΟΛΙΑ
Ματς... ειδικών συνθηκών θα είναι αυτό μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Παρτίζαν για το τουρνουά "Παύλος Γιαννακόπουλος".

Πρώτα απ' όλα θα διεξαχθεί 15.000 χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, αλλά σε μια πόλη όπου χτυπάει δυνατά η καρδιά των ομογενών. Από εκεί και πέρα οι “πράσινοι” αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, έχουν πολλές απουσίες, ενώ μεσολάβησε το Eurobasket με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει ούτε μία προπόνηση με όλη την ομάδα.

Παρόλα αυτά πρόκειται για ένα δυνατό τεστ απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα η οποία καθοδηγείται από έναν προπονητή, ο οποίος λατρεύεται όσο λίγοι στον Παναθηναϊκό. Αν μη τι άλλο το “τριφύλλι” θα τεστάρει τις δυνάμεις του αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να βγουν συμπεράσματα για τον βαθμό ετοιμότητας.

Ο Εργκίν Άταμαν, ο οποίος με τη σειρά του έφτασε στη Μελβούρνη τα ξημερώματα (ώρα Αυστραλίας) θα έχει 11 παίκτες διαθέσιμους για αυτό το παιχνίδι και πιο συγκεκριμένα τους Κώστα Σλούκα, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Ντίνο Μήτογλου, Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, Βασίλη Τολιόπουλο, Νίκο Ρογκαβόπουλο, Γιάννη Κουζέλογλου, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ και Ομέρ Γιούρτσεβεν.


Λίγο πριν από το τζάμπολ αναμένεται στη Μελβούρνη και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος ωστόσο δεν θα αγωνιστεί σε αυτό το παιχνίδι αλλά υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση κόντρα στους Adelaide 36ers στο Σίδνεϊ (21/9, 12:00).

Η αναμέτρηση με την Παρτίζαν για την οποία έχει ανακοινωθεί sold out στην χωρητικότητας 10.000 θέσεων "John Cain Arena" θα διεξαχθεί στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από την ΕΡΤ-1.

Κλείσιμο
Φωτογραφία: PanathinaikosBC

Ειδήσεις σήμερα:

Θανατηφόρα καραμπόλα 4 οχημάτων στη Βουλιαγμένης: Νεκρή μια 64χρονη, τραυματίστηκαν άλλα τρία άτομα

«Πόλεμος» για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνια Τραμπ με τους έξω ώμους στο δείπνο στο Ουίνδσορ - Τα σχόλια στα social media

Το ABC αποσύρει την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ «επ’ αόριστον» μετά από σχόλια για τον Τσάρλι Κερκ
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης