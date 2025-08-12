Ντάρια Μπόνταρ: Η νέα εντυπωσιακή φωτογράφηση της υπεύθυνης επικοινωνίας της Σαχτάρ πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟ
Η Ντάρια Μπόνταρ φωτογραφήθηκε με C-Through και μία μπάλα ποδοσφαίρου λίγες μέρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς της Σαχτάρ με τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Europa League
Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται την Πέμπτη (21:00) με αντίπαλό τη Σαχτάρ για το δεύτερο αγώνα του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League στη ρεβάνς του 0-0 της περασμένης Πέμπτης στο ΟΑΚΑ.
Εκεί τα βλέμματα είχε τραβήξει, η υπεύθυνη επικοινωνίας της ουκρανικής ομάδας, Ντάρια Μπόνταρ, που είχε εμφανιστεί με ένα εντυπωσιακό ντύσιμο στον αγωνιστικό χώρο.
Μερικές μέρες πριν τη μεγάλη ρεβάνς, η εντυπωσιακή Ουκρανή φωτογραφήθηκε για περιοδικό της χώρας της με εσώρουχα, ένα C-Through και μία μπάλα ποδοσφαίρου στα χέρια με τα χρώματα της Σαχτάρ.
Στη λεζάντα η Ντάρια έγραψε: «Ας παίξουμε ποδόσφαιρο».
Στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης έγινε viral, καθώς θεωρήθηκε πέτρα του σκανδάλου ανάμεσα στον προπονητή Αρντά Τουράν και τη γυναίκα του. Χρήστες του X έγραψαν ότι στις συνεντεύξεις μετά τα ματς, ο Τούρκος προπονητής της Σαχτάρ δεν κοιτάει στα μάτια την Ντάρια.
Πολλοί ανέφεραν ότι η σύζυγος του, δεν του το επιτρέπει προκαλώντας φήμες και πολύ κουτσομπολιό στα social media.
Ποια είναι η εκθαμβωτική Ντάρια
Η Ντάρια Μπόνταρ είναι τα τελευταία χρόνια το πρόσωπο της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα media αφού είναι η δημοσιογράφος που κάνει τις συνεντεύξεις και το ρεπορτάζ για την ομάδα της Ουκρανίας. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει καλύψει και το ρεπορτάζ της Εθνικής Ουκρανίας. Τη φετινή σεζόν πήρε προαγωγή και έγινε υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας, οπότε η αλληλεπίδρασή της με τα μέλη της ομάδας είναι αυξημένη.
Ταξιδεύει μαζί με την Σαχτάρ σε όλα τα μέρη του κόσμου και έχει επισκεφτεί κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης. Η Ουκρανή ξεκίνησε ως μοντέλο, ακολούθησε καριέρα influencer αλλά την κέρδισε η δημοσιογραφία.
Γεννήθηκε το 2001 στο Κίεβο και αγαπά με πάθος την πατρίδα της, την Ουκρανία. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία ξεκίνησε τον αγώνα της μέσω του ποδοσφαίρου κυρίως για να κάνει γνωστά τα όσα κάνουν οι Ρώσοι στην
Η Ντάρια έχει έναν ακόμη σοβαρό λόγο να αγαπά το ποδόσφαιρο. Είναι παντρεμένη με τον διεθνή Ουκρανό αμυντικό, τον Βαλερί Μπόνταρ, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία της Σαχτάρ και τα τελευταία χρόνια παίζει στην πρώτη ομάδα της με επιτυχία.
