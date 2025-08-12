Ντάρια Μπόνταρ: Η νέα εντυπωσιακή φωτογράφηση της υπεύθυνης επικοινωνίας της Σαχτάρ πριν τη ρεβάνς με τον ΠΑΟ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη ZENE FUDBALERA⚽️❤️ (@zene_fudbalera)

Η Ντάρια Μπόνταρ είναι τα τελευταία χρόνια το πρόσωπο της Σαχτάρ Ντόνετσκ στα media αφού είναι η δημοσιογράφος που κάνει τις συνεντεύξεις και το ρεπορτάζ για την ομάδα της Ουκρανίας. Στο πρόσφατο παρελθόν έχει καλύψει και το ρεπορτάζ της Εθνικής Ουκρανίας. Τη φετινή σεζόν πήρε προαγωγή και έγινε υπεύθυνη επικοινωνίας της ομάδας, οπότε η αλληλεπίδρασή της με τα μέλη της ομάδας είναι αυξημένη.Ταξιδεύει μαζί με την Σαχτάρ σε όλα τα μέρη του κόσμου και έχει επισκεφτεί κορυφαία γήπεδα της Ευρώπης. Η Ουκρανή ξεκίνησε ως μοντέλο, ακολούθησε καριέρα influencer αλλά την κέρδισε η δημοσιογραφία.Γεννήθηκε το 2001 στο Κίεβο και αγαπά με πάθος την πατρίδα της, την Ουκρανία. Όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία ξεκίνησε τον αγώνα της μέσω του ποδοσφαίρου κυρίως για να κάνει γνωστά τα όσα κάνουν οι Ρώσοι στην κάνουν οι Ρώσοι στηνΗ Ντάρια έχει έναν ακόμη σοβαρό λόγο να αγαπά το ποδόσφαιρο. Είναι παντρεμένη με τον διεθνή Ουκρανό αμυντικό, τον Βαλερί Μπόνταρ, ο οποίος προέρχεται από την Ακαδημία της Σαχτάρ και τα τελευταία χρόνια παίζει στην πρώτη ομάδα της με επιτυχία.