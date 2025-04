Απρόσμενη εξέλιξη στο NBA - Οι Νάγκετς απέλυσαν τον Μάικλ Μαλόουν, τον προπονητή που τους οδήγησε στον τίτλο το 2023

ρεκόρ 471-327 στον πάγκο της ομάδας του Ντένβερ. Είναι φυσικά ο πιο επιτυχημένος προπονητής στην ιστορία της ομάδας.



Αίσθηση προκάλεσε ο χρόνος που έγινε αυτή η κίνηση αφού είμαστε τρεις αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου στο NBA.



Μαζί του απολύθηκε και ο γενικός διευθυντής των Νάγκετς, Κάλβιν Μπουθ.



Ο ιδιοκτήτης της ομάδας, Josh Kroenke σχολίασε την απόλυση: «Αν και η χρονική στιγμή αυτής της απόφασης είναι ατυχής, καθώς ο κόουτς Μαλόουν μας βοήθησε να χτίσουμε τα θεμέλια της ομάδας μας, είναι ένα απαραίτητο βήμα για να μας επιτρέψει να αγωνιστούμε στο υψηλότερο επίπεδο αυτή τη στιγμή».







BREAKING: The Denver Nuggets have fired coach Michael Malone, sources tell ESPN. pic.twitter.com/bZoKRx6kgt