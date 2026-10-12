«Με είδατε εμένα να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη;» λέει ο Τσίπρας μετά το άρθρο Καρτερού και δηλώνει ότι αντίπαλός του είναι μόνο ο Μητσοτάκης
«Με είδατε εμένα να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη;» λέει ο Τσίπρας μετά το άρθρο Καρτερού και δηλώνει ότι αντίπαλός του είναι μόνο ο Μητσοτάκης
«Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης - «Τζαρτζαρίσματα θα έχουμε βεβαίως αλλά είμαστε ανταγωνιστές όχι αντίπαλοι με τις προοδευτικές δυνάμεις»
Την κόντρα κορυφής που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την ΕΛ.Α.Σ κλήθηκε να σχολιάσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.), Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΚΡΗΤΗ TV υποστηρίζοντας ότι δεν απαντά στις προκλήσεις και δεν επιτίθεται στις άλλες προοδευτικές δυνάμεις.
«Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ» είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας, αν και παραδέχθηκε ότι ««σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα»
«Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν! Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά» υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να πάρει θέση στην κόντρα που ξέσπασε μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Επέμεινε δε ότι αντίπαλος του δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αλλά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναλυτικά ο διάλογος:
Αλέξης Τσίπρας: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και για αυτό και εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
Γιώργος Σαχίνης: Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η ΕΛ.Α.Σ. με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. Άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσιπρας με τον Ανδρουλάκη. Ποιος θα είναι ο δεύτερος; Και αυτός που τρίβει τα χέρια του…
Αλέξης Τσίπρας: Είναι ο Μητσοτάκης...
Γιώργος Σαχίνης: Ναι, βεβαίως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει παιδιά τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση, αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
Αλέξης Τσίπρας: Προσέξτε όμως τώρα, εσείς λέτε τσακώνεται… εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.
Γιώργος Σαχίνης: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνησης της χώρας;
Αλέξης Τσίπρας: Εγώ σέβομαι. Ακούστε με, εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου.
Αλέξης Τσίπρας: Μα όταν λέμε να λογοδοτήσουν. Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό, ανάλογα με τα αξιώματα του. Αν η δικαιοσύνη το κρίνει...
Γιώργος Σαχίνης: Προφανώς.
Αλέξης Τσίπρας: Κανείς δεν είναι εκ προοιμίου ένοχος. Δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
«Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ» είπε ακόμη ο κ. Τσίπρας, αν και παραδέχθηκε ότι ««σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα»
«Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν! Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά» υποστήριξε ο πρώην πρωθυπουργός, αποφεύγοντας να πάρει θέση στην κόντρα που ξέσπασε μεταξύ ΕΛΑΣ και ΠΑΣΟΚ μετά το άρθρο του Θανάση Καρτερού με σκληρούς χαρακτηρισμούς κατά του Νίκου Ανδρουλάκη.
Επέμεινε δε ότι αντίπαλος του δεν είναι ο Ανδρουλάκης, αλλά ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Αναλυτικά ο διάλογος:
Αλέξης Τσίπρας: Εμείς λοιπόν λέμε με πολύ μεγάλη σαφήνεια και για αυτό και εγώ με βλέπετε ότι δεν απαντάω στις προκλήσεις, δεν επιτίθεμαι στους άλλους, τις προοδευτικές δυνάμεις, τις πολιτικές δυνάμεις που ανήκουν στον προοδευτικό χώρο. Δεν απαντάω σε αυτές τις προκλήσεις γιατί καταλαβαίνω ότι για να κυβερνηθεί η χώρα, για να έχουμε μία προοδευτική κυβέρνηση, υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη προϋπόθεση είναι με αυτόν τον εκλογικό νόμο, η ΕΛ.Α.Σ. να έρθει πρώτη. Είναι σήμερα δεύτερη. Η δεύτερη πολιτική δύναμη με βάση τις μετρήσεις. Πρέπει να γίνει πρώτη. Και η δεύτερη προϋπόθεση είναι να υπάρξει ένα πεδίο συνεννόησης, προγραμματικής συνεννόησης με τις άλλες προοδευτικές δυνάμεις που σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε αντιπαλότητα. Σήμερα βεβαίως θα είμαστε σε τζαρτζαρίσματα. Γιατί να το πω έτσι; Είμαστε ανταγωνιστές, αλλά δεν πρέπει να αναπαράγουμε μία λογική ότι είμαστε οι βασικοί αντίπαλοι. Πάντως αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης.
Γιώργος Σαχίνης: Η αίσθηση του κόσμου είναι ότι τσακώνεται η ΕΛ.Α.Σ. με το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ με την ΕΛ.Α.Σ. Άρα κατά προέκταση ο Ανδρουλάκης με τον Τσίπρα, ο Τσιπρας με τον Ανδρουλάκη. Ποιος θα είναι ο δεύτερος; Και αυτός που τρίβει τα χέρια του…
Αλέξης Τσίπρας: Είναι ο Μητσοτάκης...
Γιώργος Σαχίνης: Ναι, βεβαίως είναι ο Μητσοτάκης, ο οποίος λέει παιδιά τσακωθείτε για τη δεύτερη θέση, αποδέχεστε ότι είμαι πρώτος.
Αλέξης Τσίπρας: Προσέξτε όμως τώρα, εσείς λέτε τσακώνεται… εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν, κύριε Σαχίνη, έχετε δει; Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί. Δεν με έχετε δει να βγαίνω και να καταγγέλλω ή να κάνω επιθέσεις ή να βγάζω ανακοινώσεις καθημερινά. Οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.
Γιώργος Σαχίνης: Άρα τον θέλετε τον Ανδρουλάκη σε μια προοπτική διακυβέρνησης της χώρας;
Αλέξης Τσίπρας: Εγώ σέβομαι. Ακούστε με, εγώ σέβομαι το ΠΑΣΟΚ, όπως σέβομαι και το ΚΚΕ, όπως σέβομαι και τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να διατηρήσει την παρουσία του. Δεν επιτέθηκα εγώ να τους ξεκληρίσω, να τους διαλύσω. Ποτέ σε κανέναν. Εγώ σέβομαι όλες τις προοδευτικές δυνάμεις, την αυτονομία τους, τη δυνατότητα να υπάρχουν. Είναι χρήσιμες. Προφανώς είμαστε ανταγωνιστές, αλλά ο ανταγωνισμός μας πρέπει να είναι στο πως θα παράγουμε καλύτερη πολιτική για να πείσουμε τους πολίτες, πως θα αντιπολιτευτούμε καλύτερα τη Ν.Δ. Όχι πως θα ασχολούμαστε καθημερινά, πως θα βγάζει ο ένας τα μάτια του άλλου.
«Η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο»Ο κ. Τσίπρας υπογράμμισε ότι «η ακρίβεια είναι ένα αόρατο μνημόνιο». «Τα ενοίκια είναι σήμερα 70% επάνω. Η ζωή λοιπόν έχει ακριβύνει κατά 70 - 80 - 100%, ενώ οι μισθοί έχουν αυξηθεί μεν, αλλά η αύξηση αυτή υπολείπεται των αυξήσεων του κόστους ζωής. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο. Η ακρίβεια που επιβαρύνει τη ζωή μας, που επιβαρύνει την οικονομική δυνατότητα και την αγοραστική δύναμη κάθε νοικοκυριού, είναι ένα αόρατο μνημόνιο», ανέφερε.
«Ασυλία δεν θα υπάρχει για κανένα»Γιώργος Σαχίνης: Άρα ασυλία τέλος, γιατί εσείς καλά το λέτε, αλλά υπάρχει και η ασυλία, το άρθρο 86 στο οποίο μπορούν όλοι να καλύπτονται...
Αλέξης Τσίπρας: Μα όταν λέμε να λογοδοτήσουν. Η δικαιοσύνη θα είναι ελεύθερη για να κάνει το καθήκον της και θα λογοδοτήσουν όλοι χωρίς περιορισμό, ανάλογα με τα αξιώματα του. Αν η δικαιοσύνη το κρίνει...
Γιώργος Σαχίνης: Προφανώς.
Αλέξης Τσίπρας: Κανείς δεν είναι εκ προοιμίου ένοχος. Δεν θα υπάρχει ασυλία για κανέναν. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχει ασυλία και δεν μπορεί να έχει σε μια ευνοούμενη δημοκρατική πολιτεία ασυλία ανάλογα με το αξίωμά του.
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