Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Παρά τις επιθέσεις από πιστόλια ή νεροπίστολα, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή
Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Παρά τις επιθέσεις από πιστόλια ή νεροπίστολα, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήκωσε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση - «Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι το πρώτο κόμμα»
Με αναφορές σε επιθέσεις από «πιστόλια ή νεροπίστολα» άφησε αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που σήκωσε τους τόνους της αντιπαράθεσης απέναντι στην κυβέρνηση. Η συγκεκριμένη αποστροφή έρχεται λίγες ώρες μετά την κόντρα ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ με αφορμή το άρθρο του Θανάση Καρτερού για το οποίο η Χαριλάου Τρικούπη εξαπέλυσε επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα κατηγορώντας τον ότι αυτός ενορχηστρώνει τέτοιου είδους επιθέσεις κατά το κ. Ανδρουλάκη
«Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πολύ καλά», είπε, λέγοντας ότι παρά τα «πιστόλια ή τα νεροπίστολα εμείς μένουμε ακλόνητοι στον στόχο μας, που είναι η πολιτική αλλαγή, που δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση ή τοξικότητα».
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή «πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Όχι μόνο γιατί έχει πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία, αλλά και γιατί είναι το μόνο που μπορεί να απευθυνθεί οριζόντιο σε ακροατήριο. Γι’ αυτό βλέπετε τη μάχη της ΝΔ κατά του ΠΑΣΟΚ. Είναι η μάχη του κέντρου». Σύμφωνα με όσα είπε, η πολεμική που δέχεται οφείλεται στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να αποσπάσει το κέντρο.
Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να φέρει άμεσα την πρόταση νόμου για συζήτηση στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δρα με το βλέμμα στην κοινωνία. «Αντίπαλος η κυβέρνηση και όποιος επιχειρεί να πάει τη χώρα πίσω», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.
«Το πώς οργανώνονται οι επιθέσεις κατά του ΠΑΣΟΚ το γνωρίζουμε πολύ καλά», είπε, λέγοντας ότι παρά τα «πιστόλια ή τα νεροπίστολα εμείς μένουμε ακλόνητοι στον στόχο μας, που είναι η πολιτική αλλαγή, που δεν έρχεται με χτυπήματα κάτω από τη μέση ή τοξικότητα».
Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε ο κ. Ανδρουλάκης, παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου του κόμματος για το ιδιωτικό χρέος, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι για να υπάρξει πολιτική αλλαγή «πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα. Όχι μόνο γιατί έχει πρόγραμμα και πολιτική αυτονομία, αλλά και γιατί είναι το μόνο που μπορεί να απευθυνθεί οριζόντιο σε ακροατήριο. Γι’ αυτό βλέπετε τη μάχη της ΝΔ κατά του ΠΑΣΟΚ. Είναι η μάχη του κέντρου». Σύμφωνα με όσα είπε, η πολεμική που δέχεται οφείλεται στο γεγονός ότι το ΠΑΣΟΚ μόνο μπορεί να αποσπάσει το κέντρο.
Παράλληλα, ο κ. Ανδρουλάκης κάλεσε τον πρωθυπουργό να φέρει άμεσα την πρόταση νόμου για συζήτηση στη Βουλή, υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ δρα με το βλέμμα στην κοινωνία. «Αντίπαλος η κυβέρνηση και όποιος επιχειρεί να πάει τη χώρα πίσω», είπε σε άλλο σημείο της ομιλίας του.
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