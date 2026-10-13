Ανδρουλάκης για Τσίπρα: Παρά τις επιθέσεις από πιστόλια ή νεροπίστολα, στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σήκωσε τους τόνους απέναντι στην κυβέρνηση - «Για να υπάρξει πολιτική αλλαγή, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι το πρώτο κόμμα»