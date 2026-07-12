Γεραπετρίτης: Η Τουρκία οφείλει να άρει το casus belli, το να μην συζητάμε μαζί τους είναι πολιτική καταστροφή

Ο υπουργός Εξωτερικών είπε ότι «τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας», ενώ απάντησε και στις στην κριτική που ασκεί η αντιπολίτευση για την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης





Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, «δεν νοείται σήμερα, υπό τον Χάρτη και το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη αιτία πολέμου για την άσκηση νόμιμου δικαιώματος».







«Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας», πρόσθεσε.



Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή του διαλόγου αποτελεί διαχρονική πρακτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. «Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.





Αναφερόμενος στις επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον



Κλείσιμο



Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα ωφελείται από τον διάλογο, εκτιμώντας πως «από την τελευταία τριετία και τη συζήτηση που γίνεται με την Τουρκία, η Ελλάδα έχει βγει απολύτως ωφελημένη».



Απαντώντας στα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις που εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αναβάθμιση της Τουρκίας στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Άγκυρας, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα.



Όπως είπε, «η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, δύναμη και πειθώ».



«Τεράστιο βαρίδι στις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας , αλλά και στην πορεία της Τουρκίας προς την Ευρώπη και τη Δύση» χαρακτήρισε το casus belli, ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος αναφέρθηκε και στις συνομιλίες των δύο χωρών.Όπως τόνισε στην ΕΡΤ, «δεν νοείται σήμερα, υπό τον Χάρτη και το Καταστατικό των Ηνωμένων Εθνών, να υπάρχει εκπεφρασμένη αιτία πολέμου για την άσκηση νόμιμου δικαιώματος».Ο κ. Γεραπετρίτης εξέφρασε την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να υπάρξει άρση του casus belli από την τουρκική πλευρά, σημειώνοντας πως «όχι απλώς θα ήταν χρήσιμο, αλλά είναι και οφειλόμενο».«Δεν νοείται σήμερα χώρα που θέλει να συμπράττει στη διεθνή αρχιτεκτονική ασφαλείας να απευθύνει απειλή πολέμου κατά γειτονικής και συμμάχου χώρας», πρόσθεσε.Απαντώντας στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία, ο υπουργός υποστήριξε ότι η επιλογή του διαλόγου αποτελεί διαχρονική πρακτική όλων των ελληνικών κυβερνήσεων. «Το να μην συζητάμε καθόλου με την Τουρκία είναι πραγματικά μια πολιτική καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναφερόμενος στις επικρίσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και έξι κύκλοι διερευνητικών επαφών.«Όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης συζητούσαν με την Τουρκία και καλώς έπρατταν», υπογράμμισε.Ο υπουργός πρόσθεσε ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν η Ελλάδα ωφελείται από τον διάλογο, εκτιμώντας πως «από την τελευταία τριετία και τη συζήτηση που γίνεται με την Τουρκία, η Ελλάδα έχει βγει απολύτως ωφελημένη».Απαντώντας στα δημοσιεύματα και τις αναλύσεις που εκφράζουν ανησυχία για πιθανή αναβάθμιση της Τουρκίας στις σχέσεις της με τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τα εξοπλιστικά προγράμματα της Άγκυρας, ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα.Όπως είπε, «η Ελλάδα αποτελεί έναν ισχυρότατο εταίρο στο ΝΑΤΟ και έναν ισχυρότατο πυλώνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα παραμείνει εκεί με αξιοπιστία, δύναμη και πειθώ».

Αναφερόμενος στα δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών, σημείωσε ότι «πολλά από όσα γράφτηκαν δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα», υπογραμμίζοντας πως, παρά το ενδιαφέρον γύρω από τα τουρκικά εξοπλιστικά προγράμματα, «κανείς δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει οποιαδήποτε δέσμευση ή υπόσχεση. Όλα τα υπόλοιπα είναι εικασίες».



Ο υπουργός επισήμανε ότι η Ελλάδα συμμετέχει ήδη σε κομβικά εξοπλιστικά προγράμματα, όπως τα F-35 και η αναβάθμιση των F-16, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα όχι απλώς δεν είναι θεατής, αλλά είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων» και διαβεβαίωσε ότι «γίνονται όλες οι ενέργειες για την ενδυνάμωση της πατρίδας μας».



Παράλληλα, αντιπαρέβαλε τη σημερινή εικόνα με εκείνη του 2019, υποστηρίζοντας ότι τότε η Ελλάδα βρισκόταν εκτός του προγράμματος των F-35, ενώ σήμερα έχει ενισχύσει ουσιαστικά τη στρατιωτική της ισχύ και διαθέτει, όπως είπε, «περιφερειακή αλλά και παγκόσμια ισχύ».



«Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας» Απαντώντας στις αιτιάσεις περί ύπαρξης μυστικών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε κατηγορηματικά τους σχετικούς ισχυρισμούς.



«Τα περί μυστικής διπλωματίας είναι αποκυήματα της φαντασίας ορισμένων, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να θέσουν προβλήματα στην ελληνική διπλωματία», είπε.



Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ενημερώνει συστηματικά τη Βουλή, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής, την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και τους πολιτικούς αρχηγούς.



«Δεν υπάρχει οτιδήποτε μυστικό», τόνισε, προσθέτοντας ότι «στη σημερινή εποχή, όταν όλα καθίστανται δημόσια, η συζήτηση περί μυστικής διπλωματίας είναι εκτός πραγματικότητας».



Ο υπουργός Εξωτερικών απάντησε και στις πρόσφατες δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος έκανε λόγο για «εθνική ήττα» αναφορικά με την υπόθεση των F-35.



«Όχι απλώς δεν υφίσταται καμία ήττα, αλλά υπάρχουν διαρκείς νίκες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», ανέφερε.



Ο κ. Γεραπετρίτης υποστήριξε ότι ο πρώην πρωθυπουργός στηρίζει, όπως είπε, «το αφήγημα της πολιτικής του νεκρανάστασης στη λήθη των Ελλήνων πολιτών», ενώ χαρακτήρισε «ψευδές» τον ισχυρισμό ότι επί διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ η Τουρκία δεν συμμετείχε στο πρόγραμμα των F-35.



Όπως ανέφερε, «καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του κ. Τσίπρα η Τουρκία ήταν συμπαραγωγός χώρα των F-35 και μία από τις εννέα χώρες που συμμετείχαν στην παραγωγή του αεροσκάφους πέμπτης γενιάς», επισημαίνοντας ότι η αποπομπή της από το πρόγραμμα έγινε στα τέλη του 2019, μετά την προμήθεια ρωσικών οπλικών συστημάτων.



Αντίθετα, υποστήριξε ότι επί της σημερινής κυβέρνησης «η Ελλάδα εισήλθε στο πρόγραμμα των F-35, ενώ η Τουρκία εξήλθε από αυτό».



«Η Ελλάδα ενίσχυσε τις εθνικές της θέσεις μέσα στη δυσκολότερη διεθνή συγκυρία» Ο υπουργός παρέθεσε σειρά ενεργειών που, σύμφωνα με τον ίδιο, ενίσχυσαν τη γεωπολιτική θέση της χώρας, αναφέροντας μεταξύ άλλων τις συμφωνίες οριοθέτησης ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο, την επέκταση των χωρικών υδάτων, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, την ενίσχυση της εθνικής άμυνας, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων έρευνας υδρογονανθράκων και την ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης των νησιών.



Όπως υποστήριξε, όλα αυτά έγιναν «στη δυσκολότερη συγκυρία μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο», με δύο πολέμους μεγάλης κλίμακας στην ευρύτερη περιοχή και έντονη γεωπολιτική αστάθεια.



«Η Ελλάδα, με συνεπή πολιτική, έχει καταφέρει να βρεθεί στο προσκήνιο και να ενισχύσει τις εθνικές της θέσεις», ανέφερε.



Παράλληλα, κάνοντας σύγκριση με την περίοδο 2015-2019, αναφέρθηκε στο μεταναστευτικό, σημειώνοντας ότι τότε «ενάμιση εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες ήρθαν στην Ελλάδα», ενώ σήμερα, όπως είπε, «οι μεταναστευτικές ροές από την Τουρκία έχουν σχεδόν μηδενιστεί, οι δομές στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου είναι πρακτικά άδειες και δεκάδες χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται τα νησιά μέσω του συστήματος της ταχείας θεώρησης εισόδου».



«Όποιος θέλει να κρίνει, ας συγκρίνει. Τα αποτελέσματα είναι αντικειμενικά και δεν επιδέχονται αμφισβήτηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στην ανάγκη ενίσχυσης της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, ο υπουργός Εξωτερικών αναγνώρισε ότι η Τουρκία ακολούθησε εδώ και δεκαετίες μια διαφορετική στρατηγική, επενδύοντας συστηματικά στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής παραγωγής.



«Η Τουρκία ανέπτυξε την αμυντική της βιομηχανία ξεκινώντας από τη δεκαετία του ’90, όταν δυστυχώς υποχώρησε η δική μας αμυντική βιομηχανία. Θεωρώ ότι ήταν ένα στρατηγικό λάθος από τη δική μας πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Όπως είπε, η Άγκυρα αξιοποιεί πλέον την αμυντική της βιομηχανία όχι μόνο για την κάλυψη των επιχειρησιακών της αναγκών, αλλά και ως εργαλείο άσκησης εξωτερικής πολιτικής.



«Η Τουρκία χρησιμοποιεί την αμυντική της βιομηχανία και ως διπλωματικό όπλο, όχι μόνο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά ακόμη και σε χώρες της Αφρικής και της Μέσης Ανατολής», σημείωσε.



Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι οι σύγχρονες γεωπολιτικές εξελίξεις και ιδιαίτερα ο πόλεμος στην Ουκρανία ανέδειξαν τη ραγδαία μεταβολή της φύσης του πολέμου, γεγονός που, όπως είπε, επιβάλλει τον εκσυγχρονισμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.



«Αυτό που ανέδειξαν οι πόλεμοι και ιδίως ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ότι αλλάζει η φύση του πολέμου. Αυτά τα διδάγματα έχουμε εισπράξει και γίνεται μια τεράστια προσπάθεια από το Γενικό Επιτελείο και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε η Ελλάδα όχι μόνο να καλύψει το κενό, αλλά να βγει και μπροστά», τόνισε, προσθέτοντας ότι η χώρα «θα συνεχίσει να ενισχύει την εθνική της άμυνα».



Ο υπουργός αναφέρθηκε και στην πρόσφατη ανάπτυξη ελληνικών στρατιωτικών μέσων στην Κύπρο, κατά την περίοδο έντασης στη Μέση Ανατολή, χαρακτηρίζοντάς την έμπρακτη απόδειξη της επιχειρησιακής δυνατότητας της χώρας.



Όπως είπε, «το γεγονός ότι δύο φρεγάτες και τέσσερα αναβαθμισμένα F-16 Viper βρέθηκαν στην Κύπρο όταν κινδύνευσε εξαιτίας του πολέμου στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, είναι η μεγαλύτερη παράσταση ισχύος που θα μπορούσε να έχει η Ελλάδα, αλλά ταυτόχρονα και η μεγαλύτερη ένδειξη αλληλεγγύης προς την Κύπρο».



Σύμφωνα με τον ίδιο, για να είναι εφικτές τέτοιες κινήσεις απαιτούνται «ισχυρή εξωτερική πολιτική, ανθεκτική άμυνα και ισχυρή διεθνής παρουσία», ενώ πρόσθεσε ότι, κατά την άποψή του, «εκείνος που σήμερα μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια της Ελλάδας και τη μεγάλη διεθνή της εκπροσώπηση είναι αναντίρρητα ο Κυριάκος Μητσοτάκης».



Τι είπε για τις εκλογές Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ο κ. Γεραπετρίτης απέρριψε το σχετικό σενάριο, υπογραμμίζοντας ότι ο πρωθυπουργός έχει επανειλημμένα δηλώσει πως οι εκλογές θα διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας.



«Ο πρωθυπουργός έχει μια φυσική προδιάθεση να τηρεί απολύτως τους θεσμούς. Θεωρεί ότι όλα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Η δήλωσή του ότι οι εκλογές θα γίνουν κατά τον προβλεπόμενο συνταγματικά χρόνο είναι δεσμευτική για όλους», ανέφερε.



Παράλληλα, επισήμανε ότι το 2027 θα αποτελέσει χρονιά ιδιαίτερης σημασίας για την Ευρώπη, καθώς θα διεξαχθούν σημαντικές εκλογικές αναμετρήσεις, μεταξύ άλλων στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία.



Ο υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη πολιτικής σταθερότητας, τονίζοντας πως «η εξωτερική πολιτική, η άμυνα και η οικονομία δεν πρέπει να μπαίνουν στον μύλο της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά να αποτελούν πεδία εθνικής συνεννόησης».



«Οι πολίτες βρίσκονται υπό μεγάλη οικονομική πίεση» Στο ζήτημα της ακρίβειας, ο υπουργός αναγνώρισε ότι πρόκειται για το σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ελληνικά νοικοκυριά.



«Η ακρίβεια είναι ένα εξαιρετικά μείζον ζήτημα και πράγματι υπάρχουν Έλληνες πολίτες που υποφέρουν εξαιτίας των ανατιμήσεων και του πληθωρισμού», δήλωσε.



Όπως σημείωσε, παρά το γεγονός ότι μεγάλο μέρος του πληθωρισμού οφείλεται σε διεθνείς κρίσεις, όπως η πανδημία, η ενεργειακή κρίση, οι πόλεμοι και οι διαταραχές στις θαλάσσιες μεταφορές, «η πραγματικότητα είναι ότι οι Έλληνες βρίσκονται σε καθεστώς πολύ μεγάλης οικονομικής πίεσης».



Ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τα εισοδήματα μέσω της αύξησης των μισθών, της ανόδου του κατώτατου μισθού και της μείωσης φορολογικών και ασφαλιστικών επιβαρύνσεων, επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι «εξακολουθεί να υπάρχει ένα μεγάλο και πιεστικό πρόβλημα».



Παράλληλα, έκανε λόγο για ανάγκη συντονισμένης ευρωπαϊκής αντιμετώπισης του πληθωρισμού, σημειώνοντας ότι απαιτείται «συστράτευση τόσο για τη συγκράτηση των τιμών όσο και για την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων».



Αυτοδυναμία και πολιτικές συνεργασίες Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και τις δημοσκοπήσεις, ο υπουργός τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη των πολιτών, στηριζόμενη, όπως είπε, στο κυβερνητικό της έργο.



«Η Νέα Δημοκρατία διεκδικεί την ψήφο του ελληνικού λαού με αίσθημα ευθύνης και πρωτίστως επί τη βάσει των πεπραγμένων της στην οικονομία, στην άμυνα, στην εξωτερική πολιτική και στην κοινωνική συνοχή», ανέφερε.



Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, σημείωσε ότι το κυβερνών κόμμα «θα αναζητήσει τις αναγκαίες συγκλίσεις, λειτουργώντας ως θεσμικό κόμμα που υπηρετεί πρωτίστως τα συμφέροντα της πατρίδας», διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό προϋποθέτει αντίστοιχη διάθεση και από τα υπόλοιπα κόμματα.



Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά, απάντησε ότι κάθε πολιτικός έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει την ψήφο των πολιτών, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως «όλοι θα κριθούν με βάση τα πεπραγμένα τους και τον λόγο τους».



«Ο πολιτικός λαϊκισμός μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες» Ο υπουργός προειδοποίησε για τους κινδύνους του λαϊκισμού στη σημερινή διεθνή συγκυρία, επισημαίνοντας ότι η εργαλειοποίηση των εθνικών θεμάτων για μικροπολιτικούς σκοπούς μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επιζήμια.



«Ο πολιτικός λαϊκισμός μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για τις εθνικές μας θέσεις. Ο δημαγωγικός λόγος δεν είναι ωφέλιμος πολιτικός λόγος, ιδίως στις σημερινές συνθήκες», υπογράμμισε.



Αναφερόμενος στις πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, σημείωσε ότι, εφόσον η Νέα Δημοκρατία αναδειχθεί πρώτο κόμμα με μεγάλη διαφορά και ποσοστό κοντά στην αυτοδυναμία, «είναι θεσμική υποχρέωση όλων των κομμάτων να εξετάσουν αν υπάρχουν συγκλίσεις».



Διευκρίνισε, πάντως, ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει συνεργασία με κόμματα των οποίων οι πολιτικές θέσεις βρίσκονται σε αντίθεση με τις βασικές αρχές της Νέας Δημοκρατίας.



Παράλληλα, ασκώντας κριτική στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια κυβέρνηση που «έφερε τη χώρα πολλές δεκαετίες πίσω, την οδήγησε στο χείλος της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιούργησε συνθήκες μεγάλης κοινωνικής ρήξης».



Καταλήγοντας, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε ότι «ο ελληνικός λαός έχει τη σοφία και την ευθύνη να κρίνει ποιοι έχουν υπεύθυνο λόγο και ποιοι εκφράζουν πολιτικό μηδενισμό», επισημαίνοντας ότι η αβεβαιότητα και η άρνηση κάθε συνεργασίας μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τη χώρα.

12.07.2026, 09:45