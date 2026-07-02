Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τι συζήτησαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κυριάκος Μητσοτάκης Πρωθυπουργός Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τι συζήτησαν

Στο τραπέζι Ουκρανία, Μέση Ανατολή και ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τι συζήτησαν
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Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Ραφαέλ Γκρόσι, Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, υπό την ιδιότητά του κ. Γκρόσι ως υποψηφίου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι προτεραιότητές του κ. Γκρόσι  ως υποψηφίου γενικού γραμματέα του ΟΗΕ.

Συζητήθηκαν ακόμα οι κρίσεις στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η ειρηνική χρήση πυρηνικής ενέργειας.

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Γενικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, τι συζήτησαν
3 ΣΧΟΛΙΑ
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