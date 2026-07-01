Πιερρακάκης για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές, να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας

Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές δηλώσεις καταδίκης