Πιερρακάκης για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές, να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας
Πιερρακάκης για τις επιθέσεις με γκαζάκια στα σπίτια στελεχών της ΝΔ: Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές, να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας
Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές δηλώσεις καταδίκης
Στις επιθέσεις που σημειώθηκαν στη Θεσσαλονίκη αναφέρεται με ανάρτησή του ο Κυριάκος Πιερρακάκης, υποστηρίζοντας ότι δεν είχαν στόχο τον εκφοβισμό αλλά την αφαίρεση ανθρώπινων ζωών. Όπως σημειώνει, υπάρχουν άνθρωποι που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, ενώ οι οικογένειές τους βιώνουν ώρες αγωνίας.
Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup εκφράζει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.
Παράλληλα, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές δηλώσεις καταδίκης. Όπως αναφέρει, η Πολιτεία οφείλει να δώσει οριστικό τέλος σε κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.
Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ακόμη ότι δεν είναι ώρα για «μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές», αλλά για την εξάλειψη κάθε μορφής τρομοκρατίας, κάθε δικτύου που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλοντος που την ανέχεται και κάθε αφηγήματος που, όπως σημειώνει, επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.
Καταλήγοντας, αναφέρει ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, στις οικογένειές τους, αλλά και σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο.
Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σήμερα στραμμένη η σκέψη όλων μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.
Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.
Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.
Το οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το οφείλουμε στις οικογένειές τους. Και το οφείλουμε σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο».
Ο υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup εκφράζει τη συμπαράστασή του στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.
Παράλληλα, τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η συγκεκριμένη ημέρα απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές δηλώσεις καταδίκης. Όπως αναφέρει, η Πολιτεία οφείλει να δώσει οριστικό τέλος σε κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.
Στην ανάρτησή του υπογραμμίζει ακόμη ότι δεν είναι ώρα για «μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές», αλλά για την εξάλειψη κάθε μορφής τρομοκρατίας, κάθε δικτύου που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλοντος που την ανέχεται και κάθε αφηγήματος που, όπως σημειώνει, επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.
Καταλήγοντας, αναφέρει ότι αυτό αποτελεί υποχρέωση απέναντι στους ανθρώπους που δίνουν μάχη για τη ζωή τους, στις οικογένειές τους, αλλά και σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο.
Η ανάρτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη«Οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη δεν είχαν στόχο να εκφοβίσουν. Είχαν στόχο να αφαιρέσουν ζωές. Έχουμε ανθρώπους που παλεύουν για τη ζωή τους και οικογένειες που ζουν ώρες αγωνίας.
Σε αυτούς τους ανθρώπους είναι σήμερα στραμμένη η σκέψη όλων μας. Εκφράζω τη συμπαράστασή μου στην Αφροδίτη, τον Ζήση, τον Σάββα και τις οικογένειές τους, καθώς και στους πολίτες που βρίσκονταν στο σημείο των επιθέσεων.
Η Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να τρομοκρατηθεί. Αλλά η σημερινή ημέρα επιβάλλει κάτι περισσότερο από δηλώσεις καταδίκης. Οφείλουμε ως Πολιτεία να τελειώνουμε οριστικά με κάθε απομεινάρι της τρομοκρατίας και της πολιτικής βίας.
Δεν είναι ώρα για μισόλογα, θεωρητικές αναλύσεις ή ιδεολογικές υπεκφυγές. Είναι ώρα να ξεριζωθεί κάθε μορφή τρομοκρατίας, κάθε δίκτυο που τη στηρίζει, κάθε περιβάλλον που την ανέχεται και κάθε αφήγημα που επιχειρεί να της προσφέρει άλλοθι.
Το οφείλουμε πρώτα απ’ όλα στους ανθρώπους που αυτή τη στιγμή δίνουν μάχη για τη ζωή τους. Το οφείλουμε στις οικογένειές τους. Και το οφείλουμε σε κάθε πολίτη που έχει δικαίωμα να ζει σε μια χώρα όπου ο φόβος δεν θα χρησιμοποιείται ποτέ ξανά ως πολιτικό όπλο».
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