Μαρινάκης: «Δολοφονικές» οι επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ, όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει
Μαρινάκης: «Δολοφονικές» οι επιθέσεις κατά στελεχών της ΝΔ, όποιος βάζει γκαζάκια αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνδέει τις εμπρηστικές ενέργειες με ένα κλίμα ανοχής απέναντι στη βία και κάνει λόγο για ηθικούς αυτουργούς
Οι εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν τα τελευταία 24ωρα σε βάρος στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στον ΣΚΑΪ 100,3, με τον ίδιο να κάνει λόγο για «τρεις δολοφονικές επιθέσεις» και να στέλνει αυστηρό μήνυμα προς τους δράστες.
«Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Επειδή κάποιοι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλούς βανδαλισμούς αλλά για ενέργειες με πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινων ζωών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. «Έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες και να πάνε στον μόνο φυσικό τους χώρο, που είναι η Δικαιοσύνη», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η μητέρα της γυναίκας που τραυματίστηκε εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε σπίτια και αυτοκίνητα όπου βρίσκονται άνθρωποι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πράξη μικρότερης απαξίας. «Να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια όπου μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα να πεθάνουν. Στην πραγματικότητα αποδέχεσαι ότι μπορεί να σκοτώσεις», υπογράμμισε.
Παράλληλα, επιχείρησε να ανοίξει τη συζήτηση και για το πολιτικό κλίμα γύρω από τη βία, υποστηρίζοντας ότι, πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς, υπάρχουν και όσοι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. «Υπάρχουν οι φυσικοί αυτουργοί των πράξεων αυτών. Υπάρχουν οι ηθικοί αυτουργοί και υπάρχουν -εντός εισαγωγικών- οι ηθικοί αυτουργοί, οι οποίοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και χωρίς να είναι εν γνώσει τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα», ανέφερε.
Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους -όπως είπε- για χρόνια υποβάθμιζαν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προερχόταν από συγκεκριμένους χώρους. «Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι άλλες» και διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες.
«Έγιναν τρεις δολοφονικές επιθέσεις. Επειδή κάποιοι πιστεύουν σε μια παράταξη και στις ιδέες της, κάποιοι δολοφόνοι επέλεξαν να τους σκοτώσουν», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας ότι δεν πρόκειται για απλούς βανδαλισμούς αλλά για ενέργειες με πραγματικό κίνδυνο ανθρώπινων ζωών.
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αποκάλυψε ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας για τον εντοπισμό των δραστών. «Έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό από την Αστυνομία για να συλληφθούν το συντομότερο δυνατόν οι δράστες και να πάνε στον μόνο φυσικό τους χώρο, που είναι η Δικαιοσύνη», είπε, σημειώνοντας παράλληλα ότι η μητέρα της γυναίκας που τραυματίστηκε εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση.
Ο Παύλος Μαρινάκης επέμεινε ότι η χρήση εκρηκτικών μηχανισμών σε σπίτια και αυτοκίνητα όπου βρίσκονται άνθρωποι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως πράξη μικρότερης απαξίας. «Να συνεννοηθούμε ότι όταν βάζεις γκαζάκια, ειδικά σε αυτοκίνητα και σπίτια όπου μένουν άνθρωποι, αποδέχεσαι την πιθανότητα να πεθάνουν. Στην πραγματικότητα αποδέχεσαι ότι μπορεί να σκοτώσεις», υπογράμμισε.
Παράλληλα, επιχείρησε να ανοίξει τη συζήτηση και για το πολιτικό κλίμα γύρω από τη βία, υποστηρίζοντας ότι, πέρα από τους φυσικούς αυτουργούς, υπάρχουν και όσοι συμβάλλουν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ανοχής απέναντι σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες. «Υπάρχουν οι φυσικοί αυτουργοί των πράξεων αυτών. Υπάρχουν οι ηθικοί αυτουργοί και υπάρχουν -εντός εισαγωγικών- οι ηθικοί αυτουργοί, οι οποίοι, χωρίς να το καταλαβαίνουν και χωρίς να είναι εν γνώσει τους, έχουν βοηθήσει πάρα πολύ να βλέπουμε τέτοια εγκληματικά φαινόμενα», ανέφερε.
Παράλληλα, άσκησε κριτική σε όσους -όπως είπε- για χρόνια υποβάθμιζαν ή δικαιολογούσαν τη βία όταν προερχόταν από συγκεκριμένους χώρους. «Ζούμε σε μια χώρα όπου για πολλά χρόνια το άλλο άκρο της βίας έκανε ότι δεν το έβλεπε», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή δεν είναι όπως οι άλλες» και διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υπάρξει καμία ανοχή απέναντι σε τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες.
Η ανάρτηση της ΝΔΑνάρτηση έκανε και η Νέα Δημοκρατία στο Χ. «Δεν σας φοβόμαστε», αναφέρει το κυβερνών κόμμα δημοσιεύοντας μια φωτογραφία από τα σημεία όπου έγιναν οι επιθέσεις.
Δεν σας φοβόμαστε. pic.twitter.com/RiS6KnBsFw— ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (@neademokratia) July 1, 2026
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