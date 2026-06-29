Γιαννακοπούλου: Δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά
Γιαννακοπούλου: Δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά
Μετά τον Χρήστο Κακλαμάνη, η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι το δεύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παραδέχεται ότι η παρουσία των νέων κομμάτων κάνει πιο δύσκολο τον στόχο του ΠΑΣΟΚ
Για ρευστότητα στην πολιτική σκηνή που θα γίνει μεγαλύτερη από τον Σεπτέμβριο έκανε λόγο η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου, η οποία δήλωσε στην ΕΡΤ τη Δευτέρα ότι «δυσκολεύει αντικειμενικά» ο στόχος για πρώτη θέση του κόμματος έστω και με μια ψήφο διαφορά - κάτι που είπε την Κυριακή και ο Χρήστος Κακλαμάνης.
Κληθείσα, συγκεκριμένα, να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι εφικτός ο στόχος της πρώτης θέσης με μια ψήφο για το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γιαννακοπούλου απάντησε «ο στόχος αυτός μαζί με την αυτόνομη πορεία είναι συνεδριακός. Υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα, θεωρώ ότι μέσα σε αυτή δεν μπορούμε να υποστείλουμε τη σημαία. Η κατάσταση δυσκολεύει αντικειμενικά όμως παραμένει ο στόχος που είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
«Το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες και στελέχη μέσα σε αυτή τη ρευστότητα, συνεχίζουμε να παλεύουμε με δύναμη και αισιοδοξία για το καλύτερο δυνατόν» κατέληξε στο ερώτημα αυτό η Νάντια Γιαννακοπούλου.
Όπως είπε «η κατάσταση είναι ρευστή, συγκρίνεται με αυτή που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν άρα κανείς δεν μπορεί να εξάγει σίγουρα συμπεράσματα. Αυτή η ρευστότητα με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων θα επιταθεί από τον Σεπτέμβριο με το κόμμα Σαμαρά. Να κρατήσουμε την ανάσα, να διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, είμαι η τελευταία που θα της αμφισβητήσει, θεωρώ ότι είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ σοβαρό αγώνα, προφανώς πιέζεται, έχει ανέβει η σκόνη, και να δούμε τι έχει να πει κάθε κόμμα».
Ειδικά για την κυρία Τζάκρη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε «δεν θα μπω σε ονοματολογία, θα πω μόνο ότι ο στόχος της διεύρυνσης και πρωτίστως της κοινωνικής, είναι στόχος του συνεδρίου. Πρέπει να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση προς τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Σε επίπεδο βουλευτών τη διεύρυνση τη χειρίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης».
Με αφορμή τις δηλώσεις Τσίπρα για τη φορολογία, η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε «καλοσωρίζουμε τον κ. Τσίπρας στις προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ έχει πει εδώ και μήνες. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών και φορολόγηση στα μερίσματα γιατί πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα με τη φοροδοτική ικανότητα και τη φορολογία των στελεχών, των τραπεζών, των εχόντων και κατεχόντων»
Κληθείσα, συγκεκριμένα, να απαντήσει στο ερώτημα αν είναι εφικτός ο στόχος της πρώτης θέσης με μια ψήφο για το ΠΑΣΟΚ, η κυρία Γιαννακοπούλου απάντησε «ο στόχος αυτός μαζί με την αυτόνομη πορεία είναι συνεδριακός. Υπάρχει πολύ μεγάλη ρευστότητα, θεωρώ ότι μέσα σε αυτή δεν μπορούμε να υποστείλουμε τη σημαία. Η κατάσταση δυσκολεύει αντικειμενικά όμως παραμένει ο στόχος που είμαστε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης».
«Το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες και στελέχη μέσα σε αυτή τη ρευστότητα, συνεχίζουμε να παλεύουμε με δύναμη και αισιοδοξία για το καλύτερο δυνατόν» κατέληξε στο ερώτημα αυτό η Νάντια Γιαννακοπούλου.
Όπως είπε «η κατάσταση είναι ρευστή, συγκρίνεται με αυτή που έχουμε δει στο πρόσφατο παρελθόν άρα κανείς δεν μπορεί να εξάγει σίγουρα συμπεράσματα. Αυτή η ρευστότητα με την παρουσία των δύο νέων κομμάτων θα επιταθεί από τον Σεπτέμβριο με το κόμμα Σαμαρά. Να κρατήσουμε την ανάσα, να διαβάσουμε με πολύ μεγάλη προσοχή τις δημοσκοπήσεις, είμαι η τελευταία που θα της αμφισβητήσει, θεωρώ ότι είναι χρήσιμα εργαλεία της στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ κάνει πολύ σοβαρό αγώνα, προφανώς πιέζεται, έχει ανέβει η σκόνη, και να δούμε τι έχει να πει κάθε κόμμα».
Ειδικά για την κυρία Τζάκρη, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είπε «δεν θα μπω σε ονοματολογία, θα πω μόνο ότι ο στόχος της διεύρυνσης και πρωτίστως της κοινωνικής, είναι στόχος του συνεδρίου. Πρέπει να υπάρξει αμφίπλευρη διεύρυνση προς τις δυνάμεις του κέντρου και της κεντροαριστεράς. Σε επίπεδο βουλευτών τη διεύρυνση τη χειρίζεται ο Νίκος Ανδρουλάκης».
Με αφορμή τις δηλώσεις Τσίπρα για τη φορολογία, η Νάντια Γιαννακοπούλου είπε «καλοσωρίζουμε τον κ. Τσίπρας στις προτάσεις που το ΠΑΣΟΚ έχει πει εδώ και μήνες. Βεβαίως και πρέπει να υπάρξει έκτακτη φορολόγηση στα υπερκέρδη των τραπεζών και φορολόγηση στα μερίσματα γιατί πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα με τη φοροδοτική ικανότητα και τη φορολογία των στελεχών, των τραπεζών, των εχόντων και κατεχόντων»
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