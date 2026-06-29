Γιαννακοπούλου: Δυσκολεύει αντικειμενικά ο στόχος του ΠΑΣΟΚ για πρώτη θέση με μια ψήφο διαφορά

Μετά τον Χρήστο Κακλαμάνη, η Νάντια Γιαννακοπούλου είναι το δεύτερο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που παραδέχεται ότι η παρουσία των νέων κομμάτων κάνει πιο δύσκολο τον στόχο του ΠΑΣΟΚ