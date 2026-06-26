Τζάκρη: Εγώ και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, την κάθαρση θα αναλάβουν Κασσελάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας
Τζάκρη: Εγώ και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, την κάθαρση θα αναλάβουν Κασσελάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας
«Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα αλλά είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει είτε πριν είτε μετά τις εκλογές» είπε η Θεοδώρα Τζάκρη
Για τις συζητήσεις που γίνονται στην αντιπολίτευση, το ΠΑΣΟΚ και τους Δημοκράτες αλλά και την ανάγκη για «κάθαρση» που θα αναλάβουν «Κασσελάκης, Ανδρουλάκης και επειδή δεν βγαίνει η αριθμητική και Τσίπρας», μίλησε το πρωί της Παρασκευής η Θεοδώρα Τζάκρη.
Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΪ αν σκοπεύει να πάει στο ΠΑΣΟΚ, η κυρία Τζάκρη αφού σχολίασε ότι «μεταγραφές γίνονται σε άλλα κόμματα», είπε «εγώ και οι Δημοκρατές (σ.σ. το κόμμα του Στέφανου Καασελάκη) θα μπούμε σε συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ όταν αυτή γίνει σοβαρή και αυτό γίνεται όταν αφορά συγκλίσεις χώρων. Η επιθυμία μου και η προσπάθεια θα ήταν να υπάρξει μια σύγκλιση πολιτικών χώρων δηλαδή πολιτικών κομμάτων, την άποψη αυτή τη στηρίζω πολύ σθεναρά».
Σε επόμενη ερώτηση αν έχουν σχέση οι δύο χώροι, η Θεοδώρα Τζάκρη απάντησε «είναι όμοροι χώροι» προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα αλλά είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει είτε πριν είτε μετά τις εκλογές».
Κατά την ίδια «υπάρχουν δύο στρατηγικές: Η μια του Μητσοτάκη που λέει "εγώ είμαι ό,τι είμαι αλλά στηρίξτε με για σταθερότητα" και εγώ δεν βλέπω το κίνητρο του ΠΑΣΟΚ να συνωστιστεί με μια "κυβέρνηση μαφία". Η άλλη ατζέντα τη βάζει ο κ. Δρυμιώτης που λέει ότι αν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 75 ή 80 βουλευτές, και τα κόμματα δεν αξιοποιήσου το γεγονός και δεν δημιουργήσουν κυβέρνηση με κύριο παρονομαστή την κάθαρση τότε θα ξανάρθει ο Μητσοτάκης και η ΝΔ».
Επιμένοντας, δε, ότι «η χώρα έχει ανάγκη από κάθαρση» γιατί «στο Σύνταγμα πάνε να κάνουν σημαία και τέρατα», η κυρία Τζάκρη ρωτήθηκε ποιο σχήμα θα αναλάβει την κάθαρση και απάντησε «Ανδρουλάκης-Κασσελάκης σίγουρα, και όλοι όσοι θέλουν και επειδή η αριθμητική δεν βγαίνει, και Τσίπρας».
Ωστόσο για τον Αλέξη Τσίπρα επιχείρησε να κωδικοποιήσει τη συνέντευξή του την Πέμπτη στον Alpha λέγοντας «8 χρόνια χάνω από τον Μητσοτάκη όχι επειδή είναι καλύτερος, αλλά υπάρχει ένα σύστημα μπλοκ που τον στηρίζει. Αυτό θα αλλάξει, θα πάω εγώ με τα συμφέροντα , δεν θα κερδίσει ούτε επειδή λέει το κόμμα ΕΛΑΣ ούτε επειδή πήγε στο Θησείο, λέει ότι θα κερδίσει επειδή έχω μαζί μου τα συμφέροντα»
Ερωτηθείσα στον ΣΚΑΪ αν σκοπεύει να πάει στο ΠΑΣΟΚ, η κυρία Τζάκρη αφού σχολίασε ότι «μεταγραφές γίνονται σε άλλα κόμματα», είπε «εγώ και οι Δημοκρατές (σ.σ. το κόμμα του Στέφανου Καασελάκη) θα μπούμε σε συζήτηση με το ΠΑΣΟΚ όταν αυτή γίνει σοβαρή και αυτό γίνεται όταν αφορά συγκλίσεις χώρων. Η επιθυμία μου και η προσπάθεια θα ήταν να υπάρξει μια σύγκλιση πολιτικών χώρων δηλαδή πολιτικών κομμάτων, την άποψη αυτή τη στηρίζω πολύ σθεναρά».
Σε επόμενη ερώτηση αν έχουν σχέση οι δύο χώροι, η Θεοδώρα Τζάκρη απάντησε «είναι όμοροι χώροι» προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα αλλά είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει είτε πριν είτε μετά τις εκλογές».
Κατά την ίδια «υπάρχουν δύο στρατηγικές: Η μια του Μητσοτάκη που λέει "εγώ είμαι ό,τι είμαι αλλά στηρίξτε με για σταθερότητα" και εγώ δεν βλέπω το κίνητρο του ΠΑΣΟΚ να συνωστιστεί με μια "κυβέρνηση μαφία". Η άλλη ατζέντα τη βάζει ο κ. Δρυμιώτης που λέει ότι αν ο Μητσοτάκης πέσει κάτω από το 25% και πάρει 75 ή 80 βουλευτές, και τα κόμματα δεν αξιοποιήσου το γεγονός και δεν δημιουργήσουν κυβέρνηση με κύριο παρονομαστή την κάθαρση τότε θα ξανάρθει ο Μητσοτάκης και η ΝΔ».
Επιμένοντας, δε, ότι «η χώρα έχει ανάγκη από κάθαρση» γιατί «στο Σύνταγμα πάνε να κάνουν σημαία και τέρατα», η κυρία Τζάκρη ρωτήθηκε ποιο σχήμα θα αναλάβει την κάθαρση και απάντησε «Ανδρουλάκης-Κασσελάκης σίγουρα, και όλοι όσοι θέλουν και επειδή η αριθμητική δεν βγαίνει, και Τσίπρας».
Ωστόσο για τον Αλέξη Τσίπρα επιχείρησε να κωδικοποιήσει τη συνέντευξή του την Πέμπτη στον Alpha λέγοντας «8 χρόνια χάνω από τον Μητσοτάκη όχι επειδή είναι καλύτερος, αλλά υπάρχει ένα σύστημα μπλοκ που τον στηρίζει. Αυτό θα αλλάξει, θα πάω εγώ με τα συμφέροντα , δεν θα κερδίσει ούτε επειδή λέει το κόμμα ΕΛΑΣ ούτε επειδή πήγε στο Θησείο, λέει ότι θα κερδίσει επειδή έχω μαζί μου τα συμφέροντα»
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