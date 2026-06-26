Τζάκρη: Εγώ και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, την κάθαρση θα αναλάβουν Κασσελάκης, Ανδρουλάκης και Τσίπρας

«Δεν υπάρχει αυτή η συζήτηση τώρα αλλά είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει είτε πριν είτε μετά τις εκλογές» είπε η Θεοδώρα Τζάκρη