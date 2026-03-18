Μάχη χαρακωμάτων στην Πολιτική Γραμματεία ΣΥΡΙΖΑ: Συγκρούσεις και ηχηρές έξοδοι με φόντο τον Τσίπρα
Αντιπαράθεση στρατοπέδων για αυτόνομη πορεία ή συμμαχίες, πιέσεις προς Τσίπρα να ανοίξει τα χαρτιά του και ανησυχία για νέες αποχωρήσεις
Επιστροφή στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του προβλέπεται σήμερα για τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, καθώς συνεδριάζει στις τρεις το μεσημέρι στην Κουμουνδούρου η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος σε τροχιά σύγκρουσης γύρω από το ζήτημα των πολιτικών συνεργασιών.
Και αυτό, γιατί προβλέπεται μια πρώτη μάχη –και όχι έσχατη- ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής το Σαββατοκύριακο, ανάμεσα στα δύο βασικά εσωκομματικά στρατόπεδα που έχουν διαμορφωθεί, διαμορφώνοντας μια ιδιότυπη διελκυστίνδα. Από τη μια έχει παραταχθεί η πλευρά Νίκου Παππά και Παύλου Πολάκη, που συντείνουν στην αυτονομία του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ενόψει των εθνικών εκλογών του 2027 και από την άλλη στελέχη με αναφορά στον πρώην Πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα που προκρίνουν την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, χωρίς να εξαιρούν φυσικά τον πρώην αρχηγό τους. Το κλίμα, εξάλλου, έχει πυροδοτηθεί από δηλώσεις εκατέρωθεν, καθώς ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης περιέγραψε τον Αλέξη Τσίπρα ως τον ιδανικό επικεφαλής ενός συμμαχικού σχήματος, το οποίο σχήμα, ωστόσο, προσκρούει σε… τεχνικές λεπτομέρειες με πολύ νόημα, αφού ή άλλη πλευρά που εκφράζει επιφυλάξεις απέναντι στην μετάβαση σε ένα «κόμμα Τσίπρα» δεν έχει λάβει ούτε γνώση, ούτε εγγυήσεις απέναντι:
· Στην μορφή του συμμαχικού σχήματος
· Στο ζήτημα του μπόνους των 50 εδρών
· Στην εξασφάλιση και διάθεση της κρατικής χρηματοδότησης
Και βέβαια ένα πλαίσιο που θα αποκαταστήσει τη χαμένη εμπιστοσύνη μεταξύ όλων πλευρών, ασχέτως του τι υποστηρίζεται αναφορικά με την αυτονομία ή μη του ΣΥΡΙΖΑ.
Σε αυτό το εσωκομματικό τοπίο, ο πρώην Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Τρύφωνας Αλεξιάδης, ο οποίος πρόσκειται στην πλευρά του Παύλου Πολάκη, απηύθυνε ανοιχτή δημόσια επιστολή χθες προς τον Αλέξη Τσίπρα, καλώντας τον μέσω της «Εφημερίδας των Συντακτών» να ανοίξει τα χαρτιά του. «Ήλπιζα και εξακολουθώ να ελπίζω ότι θα εμφανιστείς σε μια συνεδρίαση Κεντρικής Επιτροπής για να εξηγήσεις, να κουβεντιάσεις, να ακούσεις, να συνεχίσουμε μαζί την προσπάθεια για την προοδευτική παράταξη που αποφασίσαμε (όταν ήσουν Πρόεδρος) ή να ξεκαθαρίσεις αν θες να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, αν θες να κουβεντιάσεις με το κόμμα που είναι ΚΥΡΙΩΣ δικό σου δημιούργημα» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Αλεξιάδης, καταλήγοντας πως «Αγαπητέ Αλέξη, η πρόταση μου είναι απλή. Προχώρα στην κατεύθυνση και με το επιτελείο που επιλέγεις. Ξανασκέψου όμως την ανάγκη για αλλαγή ρότας στο λιμάνι που έχει ικανά στελέχη, πρόγραμμα, διαδικασίες, οργάνωση. Ή τουλάχιστον να καταλάβουμε αν και πώς θέλεις να συνεχίσουμε».
Την ισορροπία.. τρόμου καλείται, πάντως, να διαχειριστεί ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος δεν υποχωρεί, κατά πληροφορίες, από τη θέση του περί συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων. Αντίθετα, ο ίδιος έχει υποστηρίξει πρόσφατα ότι «θα κάνει τα πάντα» προς αυτήν την κατεύθυνση, εκτοξεύοντας μαζικά αντιπολιτευτικά βέλη σήμερα κατά της κυβέρνησης, αλλά και προετοιμάζοντας τροπολογία για την ακρίβεια και την μείωση τιμών, στον απόηχο του πολέμου.
Βολές σε Τσίπρα και ΠΑΣΟΚΤόσο για τα στελέχη που εμμένουν στην αυτόνομη κάθοδο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, όσο και για τους θιασώτες των προοδευτικών συνεργασιών, προβλήματα παραμένουν τόσο η στάση του ΠΑΣΟΚ, αλλά και το «έλλειμμα διαλόγου» από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα. Στην περίπτωση της Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμούν πως η απόρριψη προεκλογικά κάθε πιθανότητας συνεργασιών καταρρίπτει το σενάριο της «πολιτικής αλλαγής», όπως λένε, ενώ για την περίπτωση του πρώην Πρωθυπουργού θεωρούν πως απαξιώνει το κόμμα που ο ίδιος ανέδειξε, συμβάλλοντας στον κατακερματισμό του χώρου.
Κύμα φυγήςΩστόσο, το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ να παραπέμψει το θέμα των προοδευτικών συνεργασιών σε δεύτερο χρόνο, με δεδομένο ότι ήδη έχουν αποφανθεί θετικά απέναντι σε ένα τέτοιο σενάριο τα συλλογικά του όργανα, δεν καταλαγιάζει τις όποιες εσωκομματικές αντιδράσεις. Αντίθετα, περισσότερη ένταση προκάλεσαν οι παραιτήσεις του Γρηγόρη Θεοδωράκη και του Στέλιου Αποστόλου αντίστοιχα από κομματικές θέσεις που κατείχαν, λόγω της αναφοράς των δύο στελεχών στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα. Στο πλαίσιο αυτό, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ εκτιμούν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός «ετοιμάζεται, για να αιφνιδιάσει», χωρίς στα επόμενα σχέδιά του να περιλαμβάνονται όλοι από τους άλλοτε συντρόφους του, λόγος για τον οποίο η «φρουρά Τσίπρα», δηλαδή στελέχη που πρόσκεινται στον πρώην Πρωθυπουργό θεωρούν ότι έχει ανακινηθεί το ζήτημα της αυτόνομης καθόδου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Κανείς, ωστόσο, δεν μπορεί να προδικάσει ότι οι αποχωρήσεις ή οι ηχηρές έξοδοι από την Κουμουνδούρου δεν θα εξακολουθήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν φυγόκεντρες τάσεις φαίνεται να εμφανίζονται και στην Νέα Αριστερά.
Τρικυμία στην Νέα ΑριστεράΣε σημείο που να κυοφορείται εντόνως ακόμη και το ενδεχόμενο της παραίτησης του Αλέξη Χαρίτση από την ηγεσία του κόμματος, παραίτηση που αποφεύχθηκε στο παρά πέντε του Συνεδρίου τον περασμένο Γενάρη, με δεδομένο ότι στο εσωτερικό του κόμματος έχει διαμορφωθεί ένα πλειοψηφικό ρεύμα με αίτημα μια πιο ριζοσπαστική εκδοχή του κόμματος και αντίστοιχες συνεργασίες, με άτυπο επικεφαλής το Γραμματέα του κόμματος, Γαβριήλ Σακελλαρίδη. Σε μια τέτοια περίπτωση, δεν αποκλείεται και η αποχώρηση μέρους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, καθώς τα περισσότερα από τα μέλη της συσπειρώνονται γύρω από τον Αλέξη Χαρίτση, με τον τελευταίο να αποτελεί πρόσωπο που θα καλοέβλεπαν όχι μόνο στον ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ή σε ένα δυνητικό «κόμμα Τσίπρα», αλλά και στη Χαριλάου Τρικούπη.
