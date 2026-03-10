Στο Παρίσι o Μητσοτάκης για τη Σύνοδο Κορυφής για την πυρηνική ενέργεια

Συμμετοχή 41 κρατών και διεθνών οργανισμών στη συνάντηση για τον ρόλο της πυρηνικής ενέργειας στην ενεργειακή μετάβαση και την απανθρακοποίηση του ενεργειακού συστήματος