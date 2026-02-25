Η Ζωή Κωνσταντοπούλου το ξαναγύρισε στις καρδιές αφού «πλακώθηκε» στη Βουλή με τον Δημήτρη Μαρκόπουλο
Καβγάς Μαρκόπουλου με Κωνσταντοπούλου για τα επεισόδια στη Νίκαια: «Είστε πολιτικός χούλιγκαν» - «Δείχνατε εργαζομένους σαν καταδότης», δείτε βίντεο από την αντιπαράθεση
Σφοδρή σύγκρουση για τα επεισόδια στο νοσοκομείο της Νίκαιας και για τον «βιαστή με την τυρόπιτα» είχαν στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Το επεισόδιο έγινε κατά την διάρκεια συζήτησης αιτήματος άρσης ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ μετά από μήνυση που κατέθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης όταν τον λόγο ζήτησε και πήρε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επέλεξε να επιτεθεί στον κ. Μαρκόπουλο για τα επεισόδια που συνέβησαν στο νοσοκομείο της Νίκαιας μιας και ο βουλευτής της ΝΔ συνόδευε τον Υπουργό Υγείας Αδωνι Γεωργιάδη.
«Τι ρόλο διαδραματίζατε εκεί; Γιατί δείχνατε τους εργαζόμενους σαν καταδότης; Γιατί τα βάλατε με τους εργαζόμενους; Τι είστε εσείς; Εκπροσωπείτε τον λαό και συλλαμβάνετε τους γιατρούς; Γιατί δεν βγαίνει ο Χρυσοχοϊδης να δώσει εξηγήσεις; Η ΕΛΑΣ περιστοιχίζει Γεωργιάδη κ Μαρκόπουλο την ώρα που οργιάζει η εγκληματικότητα; Είστε βαρύτατα εκτεθειμένοι» είπε μεταξύ άλλων η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
Απαντώντας επί προσωπικού ο κ. Μαρκόπουλος σημείωσε ότι η κα Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί τον «πολιτικό χουλιγκανισμό» και πως ο Βασίλης Λεβέντης μπροστά της είναι «statesman».
«Είμαστε εδώ για την μήνυση που μου έχει καταθέσει ο κ. Κασσελάκης ο οποίος δεν έχει ανάγκη υπεράσπισης από δικηγόρους με πελάτες βιαστές με τυρόπιτες» ανέφερε αρχικά ο βουλευτής της ΝΔ για να προσθέσει «το μπάχαλο έχει βρει την αρχηγό του. Αυτό που κάνει η κα Ζωή Κωνσταντοπούλου είναι η Ρουβικωνοποίηση του κοινοβουλίου. Μπροστά της ο Βασίλης Λεβέντης είναι statesman. Στερείστε σοβαρότητας κα Κωνσταντοπούλου. Άλλο συνδικαλισμός και άλλο χουλιγκανισμός αλλά τελικά αυτό είστε. Είστε πολιτικός χούλιγκαν».
Δείτε βίντεο από το επεισόδιο:
