Μητσοτάκης από την άτυπη Σύνοδο Κορυφής: Να μειωθεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ενοποίηση στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας

«Αν η ανταγωνιστικότητα δεν συνδυαστεί με καλύτερες δουλειές και χαμηλότερες τιμές, θα είναι δύσκολο να έχουμε την κοινωνική στήριξη για τις κρίσιμες αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε»