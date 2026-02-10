Την άρση ασυλίας του Παύλου Πολάκη αποφάσισε η Βουλή με ψήφους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, Λύσης

Την άρση της ασυλίας του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑεισηγείται η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια με ψήφους ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνικής λύσης. Καταψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και Νίκη, ενώ απουσίαζε εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας.Η τελική απόφαση της Ολομέλειας της Βουλής, θα ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα.Την άρση ασυλίας Πολάκη ζήτησε ο Σταμάτης Πουλής, πρώην στέλεχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, ο οποίος είχε καταθέσει μήνυση εναντίον του βουλευτή για ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος κατά συρροή και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.Ο Παύλος Πολάκης σχολιάζοντας την απόφαση της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, επιτέθηκε στο ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι «, που μέσω του βουλευτή του, Δουδωνή ψήφισε υπέρ της άρσης ασυλίας μου, δίνοντας έτσι, μάλλον, διαπιστευτήρια συγκυβέρνησης με τη Ν.Δ. και παίρνοντας διαζύγιο από στοιχειώδεις αρχές δημοκρατίας, νομικής επιστήμης και προοδευτικών αρχών» σχολίασε ο Παύλος Πολάκης, ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και ΝΙΚΗ, που μαζί με τον εκπρόσωπο ΣΥΡΙΖΑ, «καταψήφισαν αυτήν τη χυδαία άρση ασυλίας μου» όπως είπε.Ο κ. Πολάκης υποστήριξε ότι «ουσιαστικά αίρουν τη βουλευτική μου ασυλία επειδή κατέθεσα στο δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης για το σκάνδαλο των 23 παράνομων προσλήψεων και έτσι, σύμφωνα με την πλειοψηφία τουλάχιστον της Ειδικής Επιτροπής Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας, επηρέασα το δικαστήριο» για να προσθέσει: «Αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση και ο υπουργός που έβαλαν τον ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ) να αποσυρθεί από την υποστήριξη της κατηγορίας στο δικαστήριο, μηνύουν εμένα, που ως μάρτυρας προσπάθησα να υπερασπιστώ το συμφέρον του Δημοσίου και να αναδείξω τη ζημιά των 250.000 ευρώ που υπέστη από τις 23 παράνομες προσλήψεις. Να σημειωθεί δε, ότι από τους 23 παράνομους διορισμούς, οι 13 από αυτούς, ενώ είχαν δηλωθεί ότι απασχολούνταν στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στην πραγματικότητα απασχολούνταν στο γραφείο του κ. Αδωνι Γεωργιάδη. Αυτή η άρση ασυλίας είναι σίγουρο ότι λειτουργεί παραδειγματικά, καθώς αποτρέπει τον οποιονδήποτε από το να καταθέσει σε ανάλογες υποθέσεις, με τον φόβο ότι μπορεί να βρεθεί κατηγορούμενος».