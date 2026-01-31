Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της
Δένδιας για τα 30 χρόνια από τα Ίμια: Η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αντιναύαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Πλοίαρχο Έκτορα Γιαλοψό
Με ανάρτησή του για τη συμπλήρωση 30 χρόνων από την κρίση στα Ίμια, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας τίμησε τη μνήμη των τριών αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν τη ζωή τους το 1996.
Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αντιναύαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Πλοίαρχο Έκτορα Γιαλοψό, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.
Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της».
Ο κ. Δένδιας αναφέρθηκε ονομαστικά στον Αντιναύαρχο Χριστόδουλο Καραθανάση, τον Αντιναύαρχο Παναγιώτη Βλαχάκο και τον Πλοίαρχο Έκτορα Γιαλοψό, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα τιμά τους νεκρούς της.
Αναλυτικά η ανάρτησή του:
«Τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.
Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της».
30 χρόνια από την κρίση στα Ίμια, τιμάμε τη μνήμη του Αντιναυάρχου Χριστόδουλου Καραθανάση ΠΝ, του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Βλαχάκου ΠΝ και του Πλοιάρχου Έκτορα Γιαλοψού ΠΝ.— Nikos Dendias (@NikosDendias) January 31, 2026
Η Ελλάς τιμά τους νεκρούς της. pic.twitter.com/CTBjD8UUKS
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα