Ηλεκτρονικό μάτι της εφορίας σε όλα τα ακίνητα: Τι θα ελέγχει η νέα εφαρμογή

Με δυσκολίες και καθυστερήσεις εξελίσσεται ο σχεδιασμός για το ψηφιακό «ραντάρ» της Εφορίας στα ακίνητα, το οποίο θα διασταυρώνει ποια ακίνητα έχουν δηλωθεί στο Κτηματολόγιο αλλά όχι στο Ε9, ποιες κατοικίες εμφανίζονται ως κενές ενώ καταναλώνουν ηλεκτρικό ρεύμα, ποια μισθώματα δεν δηλώνονται, καθώς και ποιες αποκλίσεις προκύπτουν στα τετραγωνικά μέτρα μεταξύ διαφορετικών μητρώων.



Παρότι η ανάπτυξη της πλατφόρμας κινείται με γρήγορο ρυθμό, η πολυπλοκότητα και ο όγκος των δεδομένων που πρέπει να συγκεντρωθούν φαίνεται να επιβραδύνουν την πλήρη υλοποίησή της.

Το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), όπως ονομάζεται το νέο σύστημα και το οποίο ουσιαστικά θα αποτελεί έναν ενιαίο ψηφιακό «φάκελο» για κάθε ακίνητο, σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό αναμένεται να τεθεί σε κανονική λειτουργία εντός του πρώτου τριμήνου του 2026.

Ποιες βάσεις δεδομένων θα τροφοδοτούν το ΜΙΔΑ

Ο στόχος είναι η ενοποίηση τριών ξεχωριστών βάσεων δεδομένων: του Εθνικού Κτηματολογίου, των φορολογικών αρχείων της ΑΑΔΕ (Ε9, Ε2, Ε1 και δηλώσεις μίσθωσης) και των στοιχείων του ΔΕΔΔΗΕ που αφορούν τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε ασυμφωνία – από τα δηλωμένα τετραγωνικά έως τη χρήση του ακινήτου – θα εντοπίζεται αυτόματα, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

Ωστόσο, η πληθώρα και η πολυπλοκότητα των διαφορετικών περιπτώσεων που αφορούν ιδιοκτησίες και συναλλαγές αναμένεται να απαιτήσουν εκτεταμένη και συνεχή εμπλοκή φορολογουμένων και φοροτεχνικών, προκειμένου να αποτυπωθούν σωστά τα φορολογικά στοιχεία των ακινήτων και οι δηλωμένες χρήσεις τους, σε μία ακόμη απαιτητική πλατφόρμα, μετά και την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου.



Διαβάστε την συνέχεια στο Newmoney.gr

