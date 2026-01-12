Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ



Όλα όσα είπε στην ενημέρωση ο Παύλος Μαρινάκης

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση για τις

: «Δεν θα είναι έτσι όπως το λένε. Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Η πρώτη συνάντηση με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που δεν θέλουν οι πρώτοι. Έχουμε διαμηνύσει για προφανείς λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση να υπάρχει όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Στόχος η πρώτη συνάντηση να γίνει αύριο γύρω στις 13:00».

Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα. «Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως το εγγυημένο φτηνό ρεύμα», επισήμανε. «Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους , θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.