Μαρινάκης για κόμμα Καρυστιανού: Το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ
«Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει κόμμα, θέσεις, πρόσωπα» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος
Για την Μαρία Καρυστιανού και την δημιουργία πολιτικού κόμματος από την ίδια ρωτήθηκε ο Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών την Δευτέρα, λέγοντας πως το «ας τους δοκιμάσουμε κι αυτούς» κόστισε στη χώρα 120 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα ερωτηθείς για προθέσεις της κ. Καρυστιανού να δημιουργήσει κόμμα ο κ. Μαρινάκης ανέφερε τα εξής: «Δεν ανησυχούμε. Αναμένουμε. Για να αντιπαρατεθούμε με κάποιον πρέπει να κάνει κόμμα, θέσεις, πρόσωπα. Αντιπαράθεση στο κενό δεν υφίσταται, ούτε επί υποθετικών κομμάτων.
Ευτυχώς, για τη χώρα σήμερα, δυστυχώς για όσα περάσαμε πριν από 10 χρόνια το "ας τους δοκιμάσουμε και αυτούς", κόστισε περίπου 120 δισ. ευρώ, 33 νέους φόρους, τα πιο διχαστικά διλήμματα, την κορύφωση της μαζικότερης φυγής νέων στο εξωτερικό, Μαξίμου που παρέμβαινε στη δικαιοσύνη. Αυτούς τους δοκιμάσαμε. Από εκεί και πέρα όλοι μας θα κριθούμε από την αποτελεσματικότητα του έργου μας».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και απαντώντας σε ερώτηση για τις αυριανές συναντήσεις του πρωθυπουργού με τους αγρότες ανέφερε τα εξής: «Δεν θα είναι έτσι όπως το λένε. Θα είναι δύο συναντήσεις επειδή εκείνοι δεν ήθελαν να είναι στην ίδια συνάντηση με άλλους. Η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός δεν λειτουργεί με όρους τελεσίγραφων. Η πρώτη συνάντηση με την πρώτη ομάδα των εκπροσώπων των κινητοποιήσεων και η δεύτερη με τους υπόλοιπους που δεν θέλουν οι πρώτοι. Έχουμε διαμηνύσει για προφανείς λόγους ασφαλείας και για να είναι εποικοδομητική η συνάντηση να υπάρχει όριο των 20 ατόμων σε κάθε συνάντηση. Στόχος η πρώτη συνάντηση να γίνει αύριο γύρω στις 13:00».
Ο κ. Μαρινάκης πρόσθεσε πως δεν υπάρχουν παραπάνω μέτρα. «Δεν ξέρω κατά πόσο είναι κοροϊδία κάτι που δεν υπάρχει στην υπόλοιπη Ευρώπη όπως το εγγυημένο φτηνό ρεύμα», επισήμανε. «Δεν νομίζω ότι είναι κοροϊδία να έχεις επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία όπως ζητάνε. Ρωτήστε πόσες άλλες επαγγελματικές ομάδες έχουν τέτοιο ευνοϊκό καθεστώς. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία τα περισσότερα χρήματα από επιδοτήσεις που δόθηκαν εγκαίρως. Δεν νομίζω να είναι κοροϊδία η μείωση του ΦΠΑ στα λιπάσματα κλπ. Επίσης θα έχει αφορολόγητο ένας νέος αγρότης. Αν το 0 και το 9% είναι κοροϊδία το 29% που είχαμε το 2019 τι είναι; Όσο το κράτος εξασφαλίζει παραπάνω πόρους , θα κοιτάξει να επιστρέψει όσα παραπάνω μπορεί. Η κυβέρνηση έχει καταφέρει να δώσει όσα δεν έδωσαν αθροιστικά οι προηγούμενες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.
Για το ενδεχόμενο συνέχισης των μπλόκων δήλωσε πως «είμαστε πολύ ανεκτικοί μέχρι στιγμής γιατί ο στόχος είναι να εκτονωθεί η κατάσταση και να επανέλθει η κανονικότητα». Πρόσθεσε πως δεν είναι μία υπό κανονικές συνθήκες κανονική συμπεριφορά να ταλαιπωρεί την υπόλοιπη κοινωνία. «Στόχος είναι μετά τις αυριανές συναντήσεις η κατάσταση να εκτονωθεί περισσότερο και να μην υπάρχουν και αυτά τα τρακτέρ στους δρόμους», τόνισε και ανέφερε πως «είναι προφανές πως αύριο που είναι η συνάντηση, θα υπάρχει πλήρης αποκατάσταση των δρόμων».
«Νομίζω μετά από όλα αυτά και την επικείμενη συνάντηση δεν θα υπάρχει περαιτέρω κλιμάκωση και καμία δικαιολογία για τις αρχές για περαιτέρω ανοχή», σημείωσε. Για το μπλόκο της Νίκαιας που φαίνεται πως δεν θα προσέλθει στη συνάντηση δήλωσε πως «κάποιος που αρνείται να προσέλθει στον διάλογο δείχνει τις προθέσεις του».
«Τα μέτρα είναι όσα έχουν ανακοινωθεί. Δημοσιονομικά δεν υπάρχει χώρος παραπάνω. Η αντιπολίτευση που ζητάει περισσότερα μέτρα στην ουσία ζητάει παραπάνω φορολόγηση των πολιτών. Οτιδήποτε τεχνικό , διαδικαστικό μπορεί να επιλυθεί είμαστε εδώ να το λύσουμε. Είναι και οι μεγάλες συζητήσεις για το παρόν και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα», ανέφερε μετά από σχετική ερώτηση. «Όποιος ζητάει παραπάνω θα πρέπει να πει ποιους φόρους πρέπει να βάλουμε για να δώσουμε τα παραπάνω. Η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό καθεστώς απειλών», συμπλήρωσε.
Σχετικά με νεότερες δηλώσεις του Μάριου Σαλμά ότι δεν ανασκεύασε όσα έχει πει για τον κ. Μυλωνάκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε: «Έχουν δοθεί όλες οι απαντήσεις. Ο κ. Μυλωνάκης δεν κρύφτηκε ούτε από την ολομέλεια της Βουλής, ούτε από την εξεταστική επιτροπή. Εμφανίστηκε και ο κ. Μπουκώρος. Όσα είχαν προεξοφλήσει από την αντιπολίτευση διαψεύστηκαν. Δεν υπάρχει λόγος να σχολιάσω δηλώσεις ανεξάρτητου βουλευτή ο οποίος δείχνει και τα κίνητρα των όσων λέει. Τώρα αν έχει στοιχεία ας τα καταθέσει στις αρμόδιες αρχές. Τα υπόλοιπα είναι παιχνίδι εντυπώσεων».
Για τη συμφωνία Mercosur δήλωσε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον και αξίζει ο κόσμος να ενημερωθεί και να δει πόσα ψέματα διακινούνται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από κάποια μέσα ενημέρωσης. «Η συμφωνία υπάρχει από το 2019. Τι ψηφίστηκε την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου; Η δέσμη μέτρων για την προστασία των προϊόντων και των παραγωγών. Την ψήφισαν κατά μεγάλη πλειοψηφία οι ευρωβουλευτές; Ναι. Όλα τα κόμματα υπερψήφισαν το πλαίσιο αυτό διασφάλισης πλην την αριστερά και τους πατριώτες. Τι έγινε στους Έλληνες ευρωβουλευτές; Υπερψήφισαν μόνο οι ευρωβουλευτές της ΝΔ. Των άλλων κομμάτων καταψήφισαν τη συμφωνία δίχτυ προστασίας. Να πούμε ότι οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άλλων κομμάτων ψήφισαν κόντρα σε αυτό που ψήφισαν ευρωβουλευτές ίδιων παρατάξεων άλλων χωρών. Το πρώτο που δεν ψήφισαν είναι ότι η Mercosur δίνει ευκαιρίες για νέες εξαγωγές. Καταψήφισαν τη δυνατότητα τα ελληνικά προϊόντα να πάνε σε μία αγορά 270 εκ καταναλωτών. Δεν ψήφισαν ασπίδα προστασίας για 21 ελληνικά αγροτικά προϊόντα, πχ δεν θα υπάρχει φέτα Αργεντινής. Δεν ψήφισαν προστασία για ευαίσθητα προϊόντα για μεγάλες εισαγωγές. Δεν ψήφισαν την μέριμνα για τα κτηνοτροφικά προϊόντα. Δεν ψήφισαν τις αυστηρές προδιαγραφές ασφαλείας για τα προϊόντα που θα εισάγονται. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία που έχει μόνο θετικά για Έλληνες και ευρωπαίους παραγωγούς», επισήμανε.
Σχετικά με τις δηλώσεις του Κυριάκου Βελόπουλου για τη συμφωνία τον κάλεσε να τα πει στην ευρωομάδα που ανήκει και η οποία υπερψήφισε τη συμφωνία. «Δεν έχει διαβάσει ούτε ο ίδιος ούτε το κόμμα του τι ψηφίστηκε στην Ευρώπη. Η συμφωνία που ψηφίστηκε στις 16 Δεκεμβρίου μόνο οφέλη μπορεί να δημιουργήσει για τους Έλληνες παραγωγούς», πρόσθεσε. Μετά από ερώτηση για τις ανησυχίες των αγροτών είπε ότι οι απαντήσεις υπάρχουν και σημείωσε πως είναι εύκολη δικαιολογία να αποδώσουμε όλες τις ευθύνες για τις δυσκολίες του πρωτογενούς τομέα στην «κακιά Ευρώπη».
Σε σχέση τις εξελίξεις στο Ιράν ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι συντασσόμαστε με την κοινή ευρωπαϊκή θέση, παρακολουθούμε την κατάσταση και καταδικάζουμε τη χρήση βίας, είμαστε αλληλέγγυοι στο λαό του Ιράν. «Παρακαλώ όλους αυτούς τους αλληλέγγυους της χώρας, τους ευαίσθητους της αριστεράς και της προόδου εντός πολλών εισαγωγικών να σταματήσουν να μας βομβαρδίζουν με προσκλήσεις για διαμαρτυρίες για το λαό του Ιράν. Προφανώς δεν υπάρχει καμία πρόσκληση, διαμαρτυρία, αφίσα. Αποδεικνύεται ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να ζυγίσουν την αξία των ανθρώπων, να δουν αν τους βολεύει και στη συνέχεια να δείτε ή δεν θα δείτε τα αντίστοιχα free», συμπλήρωσε.
Για τη συνάντηση του πρωθυπουργού στην Ισπανία με τον Πέδρο Σάντσεθ και τη σχέση της Μαδρίτης με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι κάθε κράτος έχει τις θέσεις τους και οι δικές μας σε κρίσιμα θέματα κυριαρχούν σε επίπεδο ΕΕ και ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση, όπως για το πρόγραμμα safe, κερδίζουν σημαντικές μάχες για τη χώρα. «Δεν ετεροκαθορίζουμε τις σχέσεις μας με βάση τις διμερείς σχέσεις άλλων χωρών. Η Ελλάδα προσέρχεται με αυτονόητη δέσμευση των πάγιων θέσεων και όσων προβλέπονται στις συμμαχίες. Είμαστε συγκρατημένα έως πολύ αισιόδοξοι για τη σημερινή συνάντηση», ανέφερε.
Για όσα συνέβησαν στην Κύπρο μετά το βίντεο που διέρρευσε ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως η προεδρία της κυπριακής δημοκρατίας προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες για να διερευνηθεί η υπόθεση και αναμένονται τα πορίσματα. «Η χρονική συγκυρία ταυτίζεται περιέργως με την κυπριακή προεδρία. Σε κάθε περίπτωση οι υβριδικές απειλές συνιστούν απειλή για τις δημοκρατίες», συμπλήρωσε.
Για τη δήλωση του Νίκου Δένδια ότι οι μονοκομματικές κυβερνήσεις δεν είναι δόγμα και σε ερώτηση με ποια κόμματα θα μπορούσε να συνεργαστεί η ΝΔ αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, ο κ. Μαρινάκης ανέφερε πως ο υπουργός εθνικής άμυνας δεν είπε μόνο αυτό. «Είπε ότι είναι καλό να υπάρχουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις και αυτό επιδιώκουμε. Μα δεν είναι δογματική θέση. Δεν είναι αυτοσκοπός να είμαστε αυτοδύναμοι. Η εμπειρία και στη χώρα μας και στο εξωτερικό έχει δείξει ότι μεγάλες λύσεις δίνονται από σταθερές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις», πρόσθεσε.
Σε ερώτηση αν η χώρα θα συμμετάσχει σε περίπτωση αποστολής νατοϊκής δύναμης στη Γροιλανδία, απάντησε πως πρόκειται για πολύ υποθετικό ερώτημα. «Σίγουρα η χώρα μας μέχρι σήμερα συντάσσεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές θέσεις», πρόσθεσε.
Για το μπλακάουτ στο FIR Αθηνών δήλωσε πως δεν υπάρχει θέμα για τον υπουργό και πως το πόρισμα αναμένεται εντός των επομένων ημερών.
