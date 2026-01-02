Οι πολιτικοί… αλλιώς τις ημέρες των γιορτών: Από το σκι μέχρι το θεατρικό σανίδι και τις αγκαλιές στην παραλία
Οι πολιτικοί… αλλιώς τις ημέρες των γιορτών: Από το σκι μέχρι το θεατρικό σανίδι και τις αγκαλιές στην παραλία
Το εορταστικό κλίμα, αλλά και ο χειμωνιάτικος καιρός άνοιξαν την όρεξη για τους πολιτικούς και φίλους των σπορ, ενώ άλλοι επέλεξαν από το θεατρικό σανίδι, μέχρι τα σινεμά, τις κοινωνικές συναθροίσεις και τα… μπλόκα
Στιγμές οικογενειακής θαλπωρής, χαλάρωσης, αλλά και σωματικής άσκησης εξασφάλισαν πολλοί από τους εγχώριους πολιτικούς πρωταγωνιστές τις ημέρες της Πρωτοχρονιάς, περνώντας αρκετό χρόνο με τους οικείους τους, αλλά και επιδιδόμενοι στις αγαπημένες τους δραστηριότητες, λόγω της μικρής ανάπαυλας των εργασιών της Βουλής.
Το εορταστικό κλίμα, αλλά και ο χειμωνιάτικος καιρός άνοιξαν την όρεξη για τους πολιτικούς και φίλους των σπορ, ενώ άλλοι επέλεξαν από το θεατρικό σανίδι, μέχρι τα σινεμά, τις κοινωνικές συναθροίσεις και τα… μπλόκα.
«Καλή Χρονιά. Με υγεία, ηρεμία και ουσία» ευχήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία, στην οποία συνοδεύεται από τον γιο της με αθλητική περιβολή και μακριά από το πολιτικό dress code.
Όσο για τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, υποδέχτηκε με χιουμοριστική διάθεση το 2026, σχολιάζοντας πως «μα θα σας έκοβα το ίντερνετ αν δεν κέρδιζα το φλουρί;;; Ούτε ένα αστείο δεν μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι αυτό;;; Καλή χρονιά σε όλες και όλους!».
Στις κινηματογραφικές αίθουσες βρέθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως «μαζί με τον Δημήτρη, την πρώτη του νέου χρόνου, για να δούμε τον "Καποδίστρια" του Γιάννη Σμαραγδή. Μια ταινία που γίνεται αφορμή να σκεφτούμε πάλι, οι μεγαλύτεροι, και να μάθουν, οι μικρότεροι, όλα εκείνα που μας έφεραν ως εδώ».
Αντίθετα, πρωταγωνίστρια στο θεατρικό σανίδι αναδείχθηκε τις ημέρες των γιορτών η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου. Αν και «ένα επίμονο κρύωμα με κράτησε μακριά από δικούς μου ανθρώπους, φίλους και υποχρεώσεις», όπως ανέφερε σε ανάρτηση της, εντούτοις παραμονή Χριστουγέννων βρέθηκε η ίδια στη σκηνή, παίζοντας για 75 λεπτά «όχι ως "Ρένα", αλλά ως φιγούρα μέσα στην "Κουκούλα". Όχι guest - αλλά ένας ρόλος που γεννιέται από τη συνάντηση», όπως περιέγραψε μετά τη θεατρική εμπειρία της.
Το εορταστικό κλίμα, αλλά και ο χειμωνιάτικος καιρός άνοιξαν την όρεξη για τους πολιτικούς και φίλους των σπορ, ενώ άλλοι επέλεξαν από το θεατρικό σανίδι, μέχρι τα σινεμά, τις κοινωνικές συναθροίσεις και τα… μπλόκα.
«Καλή Χρονιά. Με υγεία, ηρεμία και ουσία» ευχήθηκε η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, συνοδεύοντας το μήνυμά της με μια φωτογραφία, στην οποία συνοδεύεται από τον γιο της με αθλητική περιβολή και μακριά από το πολιτικό dress code.
Όσο για τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, υποδέχτηκε με χιουμοριστική διάθεση το 2026, σχολιάζοντας πως «μα θα σας έκοβα το ίντερνετ αν δεν κέρδιζα το φλουρί;;; Ούτε ένα αστείο δεν μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι αυτό;;; Καλή χρονιά σε όλες και όλους!».
Στις κινηματογραφικές αίθουσες βρέθηκε ο βουλευτής της ΝΔ, Γιάννης Οικονόμου, σημειώνοντας πως «μαζί με τον Δημήτρη, την πρώτη του νέου χρόνου, για να δούμε τον "Καποδίστρια" του Γιάννη Σμαραγδή. Μια ταινία που γίνεται αφορμή να σκεφτούμε πάλι, οι μεγαλύτεροι, και να μάθουν, οι μικρότεροι, όλα εκείνα που μας έφεραν ως εδώ».
Αντίθετα, πρωταγωνίστρια στο θεατρικό σανίδι αναδείχθηκε τις ημέρες των γιορτών η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ρένα Δούρου. Αν και «ένα επίμονο κρύωμα με κράτησε μακριά από δικούς μου ανθρώπους, φίλους και υποχρεώσεις», όπως ανέφερε σε ανάρτηση της, εντούτοις παραμονή Χριστουγέννων βρέθηκε η ίδια στη σκηνή, παίζοντας για 75 λεπτά «όχι ως "Ρένα", αλλά ως φιγούρα μέσα στην "Κουκούλα". Όχι guest - αλλά ένας ρόλος που γεννιέται από τη συνάντηση», όπως περιέγραψε μετά τη θεατρική εμπειρία της.
Μάλιστα, «η «Κουκούλα» συνεχίζεται για τρεις τελευταίες παραστάσεις στη νέα χρονιά: 7/ 14/21 Ιανουαρίου 2026, κάθε Τετάρτη στις 21:00, στο Θέατρο ΠΛΥΦΑ» συνέχισε η κυρία Δούρου, η οποία τάχθηκε και υπέρ των κινητοποιήσεων των ηθοποιών.
Σε πιο απαιτητική πίστα, αυτή του χιονοδρομικού κέντρου στο Καϊμάκτσαλαν «με πολύ χιόνι και πολικό ψύχος» απόλαυσε την εορταστική περίοδο η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ πιο κάτω στον ίδιο νόμο με τους αγρότες της λίμνης Βεγορίτιδας έκανε ρεβεγιόν συν γυναιξί και τέκνοις ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης.
Την οικογενειακή θαλπωρή και τις ίδιες... πιτζάμες επέλεξε για την οικογένειά του και ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, προλαμβάνοντας τις ημέρες των γιορτών.
Σε πιο απαιτητική πίστα, αυτή του χιονοδρομικού κέντρου στο Καϊμάκτσαλαν «με πολύ χιόνι και πολικό ψύχος» απόλαυσε την εορταστική περίοδο η βουλευτής του Κινήματος Δημοκρατίας, Θεοδώρα Τζάκρη, ενώ πιο κάτω στον ίδιο νόμο με τους αγρότες της λίμνης Βεγορίτιδας έκανε ρεβεγιόν συν γυναιξί και τέκνοις ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης.
Την οικογενειακή θαλπωρή και τις ίδιες... πιτζάμες επέλεξε για την οικογένειά του και ο πρώην Περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης, προλαμβάνοντας τις ημέρες των γιορτών.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα