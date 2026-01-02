Οι πολιτικοί… αλλιώς τις ημέρες των γιορτών: Από το σκι μέχρι το θεατρικό σανίδι και τις αγκαλιές στην παραλία

Το εορταστικό κλίμα, αλλά και ο χειμωνιάτικος καιρός άνοιξαν την όρεξη για τους πολιτικούς και φίλους των σπορ, ενώ άλλοι επέλεξαν από το θεατρικό σανίδι, μέχρι τα σινεμά, τις κοινωνικές συναθροίσεις και τα… μπλόκα