Ο πρώτος καφές του 2026 στο Κολωνάκι για Τασούλα, Μητσοτάκη, Κακλαμάνη και Γεωργιάδη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Νωρίτερα είχαν δώσει το «παρών» στη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών
Στην πλατεία Κολωνακίου συναντήθηκαν το πρωί της Πρωτοχρονιάς κορυφαία πολιτειακά και κυβερνητικά πρόσωπα, για να πιουν μαζί τον πρώτο καφέ της νέας χρονιάς. Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Καλαμάνης και ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Υπενθυμίζεται ότι φέτος είναι η πρώτη χρονιά όπου εκπρόσωποι της πολιτικής, στρατιωτικής, θρησκευτικής και πνευματικής ηγεσίας δεν δίνουν τις ευχές τους για το νέο έτος στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο.
Νωρίτερα, οι τέσσερις είχαν δώσει το «παρών» στη δοξολογία για την έλευση του νέου έτους στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου τους υποδέχθηκαν ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας.
