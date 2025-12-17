Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Νέα Δημοκρατία Βουλευτές Μέγαρο Μαξίμου Κυριάκος Μητσοτάκης

Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι

«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» είπε ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες από τη συνάντηση

Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
38 ΣΧΟΛΙΑ
Συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένου ετήσιου, άτυπου καλέσματος πριν από τις γιορτές.

Η συνάντηση έλαβε χώρα σήμερα, λίγο πριν την αναχώρηση του πρωθυπουργού για τις Βρυξέλλες και την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της χρονιάς.

Η πρόσκληση δεν συνοδευόταν από θεσμική ατζέντα, ωστόσο το κλίμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ παραμένει επιβαρυμένο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που προκάλεσαν πίεση σε αρκετούς βουλευτές – ιδίως από αγροτικές περιφέρειες.

Δείτε φωτογραφίες από το Μαξίμου

Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Γιώργος Αμυράς, Βασίλης Υψηλάντης, Γιώργος Βρεττάκος, Μαρία Αντωνίου
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Στέλλα Αραμπατζή, Μάξιμος Χαρακόπουλος, Μαρία Αντωνίου, Βασίλης Υψηλάντης, Σταύρος Κελέτσης, Νίκος Παναγιωτόπουλος
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μάξιμος Σενετάκης, Γιώργος Στύλιος, Γιώργος Αμυρας, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Γιάννης Γιώργος, Σπύρος Κυριάκης
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι

Το κάλεσμα πραγματοποιήθηκε με χαλαρή διάθεση, κρασί και finger food.

Διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ, μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε το κλίμα ανησυχίας που υπάρχει για τα αγροτικά μπλόκα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αναστάτωση που προκάλεσε η παρακράτηση των εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ χωρίς να έχουν γίνει οι πληρωμές προς τους αγρότες, πρόβλημα που λύθηκε πάντως μέσα σε λίγες ώρες.

Κλείσιμο
Πάντως από τη συνάντηση δεν έλειψαν οι «οικογενειακές» φωτογραφίες ενώ ξεχώρισε τόσο το γούρι του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2026 όσο και η γραβάτα με τους τσολιάδες που έκανε δώρο ο Νικήτας Κακλαμάνης στον πρωθυπουργό.

Δείτε φωτογραφίες από το γούρι που έδωσε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές:

Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι

«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.

Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Γυναίκες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας με τον πρωθυπουργό
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Ο Πρωθυπουργός με τον Νικήτα Κακλαμάνη
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
38 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης