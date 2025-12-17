Μέσα στο Μαξίμου στη χαλαρή συνάντηση Μητσοτάκη με βουλευτές της ΝΔ: Η οικογενειακή φωτογραφία, η γραβάτα με τους τσολιάδες και το γούρι
«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» είπε ο πρωθυπουργός - Δείτε εικόνες από τη συνάντηση
Συνάντηση με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχε στο Μέγαρο Μαξίμου το μεσημέρι της Τετάρτης (17/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο της καθιερωμένου ετήσιου, άτυπου καλέσματος πριν από τις γιορτές.
Η συνάντηση έλαβε χώρα σήμερα, λίγο πριν την αναχώρηση του πρωθυπουργού για τις Βρυξέλλες και την τελευταία Σύνοδο Κορυφής της χρονιάς.
Η πρόσκληση δεν συνοδευόταν από θεσμική ατζέντα, ωστόσο το κλίμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ παραμένει επιβαρυμένο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που προκάλεσαν πίεση σε αρκετούς βουλευτές – ιδίως από αγροτικές περιφέρειες.
Το κάλεσμα πραγματοποιήθηκε με χαλαρή διάθεση, κρασί και finger food.
Διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ, μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε το κλίμα ανησυχίας που υπάρχει για τα αγροτικά μπλόκα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αναστάτωση που προκάλεσε η παρακράτηση των εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ χωρίς να έχουν γίνει οι πληρωμές προς τους αγρότες, πρόβλημα που λύθηκε πάντως μέσα σε λίγες ώρες.
Πάντως από τη συνάντηση δεν έλειψαν οι «οικογενειακές» φωτογραφίες ενώ ξεχώρισε τόσο το γούρι του Κυριάκου Μητσοτάκη για το 2026 όσο και η γραβάτα με τους τσολιάδες που έκανε δώρο ο Νικήτας Κακλαμάνης στον πρωθυπουργό.
Δείτε φωτογραφίες από το γούρι που έδωσε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές:
«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.
Δείτε φωτογραφίες από το Μαξίμου
