Στο Μαξίμου οι βουλευτές της ΝΔ: Κάλεσμα Μητσοτάκη για χαλαρή συζήτηση, με φόντο τις αντιδράσεις για το αγροτικό

Χωρίς επίσημη ατζέντα οι «γαλάζιοι» βουλευτές στο καθιερωμένο κάλεσμα του πρωθυπουργού – Στο επίκεντρο οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ο προϋπολογισμός και το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ