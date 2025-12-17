Στο Μαξίμου οι βουλευτές της ΝΔ: Κάλεσμα Μητσοτάκη για χαλαρή συζήτηση, με φόντο τις αντιδράσεις για το αγροτικό
Χωρίς επίσημη ατζέντα οι «γαλάζιοι» βουλευτές στο καθιερωμένο κάλεσμα του πρωθυπουργού – Στο επίκεντρο οι αγροτικές κινητοποιήσεις, ο προϋπολογισμός και το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ
Χαλαρό ήταν το κλίμα στο ετήσιο, άτυπο κάλεσμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, λίγο πριν από τη διακοπή της Βουλής για τις γιορτές.
Στις 13:00, οι 155 βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος είχαν πρόσκληση για το Μέγαρο Μαξίμου, σε μια συνάντηση που έγινε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και αποσκοπούσε στην ενίσχυση των εσωκομματικών δεσμών.
Η συνάντηση διήρκεσε περίπου μία ώρα, ενώ, μεταξύ άλλων μεταφέρθηκε το κλίμα ανησυχίας που υπάρχει για τα αγροτικά μπλόκα. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η αναστάτωση που προκάλεσε η παρακράτηση των εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ χωρίς να έχουν γίνει οι πληρωμές προς τους αγρότες, πρόβλημα που λύθηκε πάντως μέσα σε λίγες ώρες.
Η πρόσκληση δεν συνοδευόταν από θεσμική ατζέντα, ωστόσο το κλίμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ παραμένει επιβαρυμένο από τις αγροτικές κινητοποιήσεις, που προκάλεσαν πίεση σε αρκετούς βουλευτές – ιδίως από αγροτικές περιφέρειες.
Το κάλεσμα πραγματοποιήθηκε με χαλαρή διάθεση, κρασί και finger food.
«Και του χρόνου να είμαστε καλά και του παραχρόνου ακόμη περισσότεροι» φέρεται να είπε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους.
Δείτε φωτογραφίες από το γούρι που έδωσε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές:
Δείτε βίντεο από την έξοδο των βουλευτών από το Μαξίμου:
Δείτε φωτογραφίες από το γούρι που έδωσε ο πρωθυπουργός στους βουλευτές:
Δείτε βίντεο από την έξοδο των βουλευτών από το Μαξίμου:
